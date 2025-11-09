Violazione del Daspo: condanne definitive per due marsalesi

09/11/2025 11:50:00

La Cassazione ha confermato le condanne inflitte a due marsalesi, Alessandro Rubino, di 27 anni, e Alessio Ampola, di 24, accusati di non avere rispettato gli obblighi derivanti dal “Daspo” sportivo (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) inflitto loro dal Questore di Trapani e confermato dal Gip. In particolare, i due giovani marsalesi non si sono presentati, per la firma, al Commissariato di polizia di via Emanuela Loi nella giornata e nell’orario in cui erano obbligati a farlo. I fatti sono del 2020. Per questo, entrambi erano stati condannati prima dal Tribunale di Marsala (sentenza del 16 dicembre 2022) e poi dalla Corte d’appello di Palermo (25 settembre 2024). Non rimaneva che il ricorso in Cassazione, ma anche quest’ultima carta si è rivelata insufficiente. La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto i ricorsi “inammissibili”. E di conseguenza è scattata anche la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.



