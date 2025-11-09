L'Handball Erice fa le cose in grande e vola agli ottavi in European Cup

09/11/2025 20:52:00

L'Handball Erice è agli ottavi di finale della European Cup, eguagliando il suo miglior risultato. Un risultato di grande prestigio, con le ericine che sono tra le sedici più forti d'Europa dopo aver eliminato le lussemburghesi del Kaerjeng, sconfitte sia nella gara di andata sia in quella di ritorno, questo pomeriggio al PalaCardella.

Il successo nella prima sfida per 36-13 rappresentava già un ottimo viatico e le neroverdi hanno confermato la loro supremazia imponendosi anche nella seconda sfida con il punteggio di 32-17, in due partite nelle quali la supremazia delle ericine è stata netta, evidente e mai in discussione.

Erice, guidata dal nuovo allenatore Bruno Trocini dopo le dimissioni della Cabal, comincia a guidare la sfida sin dalle prime battute, passando a condurre 4-2 nei primi minuti grazie a Severin e Assana. E la gara prosegue su questi binari, con Erice in pieno controllo e che, minuto dopo minuto, allunga fino al 9-3 che porta al primo time-out per il Kaerjeng.

E' un vero e proprio mobologo, con Erice che va a segno con regolarità: Losio, Ramona Manojlovic, Tarbuch e Sablic per il 18-8 al termine del primo tempo.

Anche il secondo tempo è solo di marca ericina che prima dilaga e poi amministra, arrivando al 32-17 con il quale si chiude l'incontro. Per le ericine, alla fine ,sono 9 le reti di Losio, 5 per Manojlovic, 3 per Gandulfo, Tarbuch, Dalle Crode e Sablic e 2 per Severin, Pessoa e Assan.

Adesso, in campo europeo, la prossima scadenza è il 18 novembre per il sorteggio nel quale l'Handball Erice conoscerà il nome della propria rivale per gli ottavi di finale.

«Quella di oggi è stata una partita di conferma dopo la vittoria di venerdì - è stato il commento di Giulia Losio, ala della Handball Erice -. Abbiamo lavorato bene, giocato bene insieme, e ora la testa è già al campionato. Siamo concentrate e vogliamo continuare su questa strada. Fisicamente è stata una doppia sfida intensa, ma positiva. Sicuramente dobbiamo migliorare nella corsa con la palla, ma sia oggi che venerdì abbiamo fatto buone cose e ci portiamo dietro sensazioni positive. La difesa è da sempre uno dei nostri punti di forza. Si vince in difesa, e per questo dobbiamo continuare a lavorarci tantissimo. È lì che si costruiscono le vittorie, e vogliamo continuare a esprimere cose buone anche in campionato».



