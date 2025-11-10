Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
10/11/2025 06:00:00

Trapani e il mare che cambia: dalle acque inquinate al futuro blu delle scuole europee

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-11-2025/trapani-e-il-mare-che-cambia-dalle-acque-inquinate-al-futuro-blu-delle-scuole-europee-450.jpg

A Trapani il mare è risorsa e ferita. L’inquinamento dei fondali del porto, le discariche di fanghi, le procedure d’infrazione europee e la crisi del settore della pesca segnano il presente di una città che da sempre vive di acqua e di vento. Le perplessità riguardano soprattutto le procedure di gestione del materiale prelevato dai fondali del porto, destinato a essere depositato a circa due miglia dalla costa, un’operazione che ha sollevato dubbi ambientali e richieste di chiarezza.
Ma dal mare arriva anche una risposta educativa e simbolica: quattro istituti siciliani sono diventati “European Blue School”, entrando nella rete europea che promuove la cultura del mare e la transizione blu.

Si tratta dell’Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre” di Trapani, dell’Istituto Tecnico Economico “G. Garibaldi” di Marsala, del Polo “Piersanti Mattarella” di Castellammare del Golfo e dell’Istituto “Amato Vetrano” di Sciacca. Un riconoscimento che arriva nell’ambito della Giornata europea del mare – European Maritime Day in my Country, organizzata dai referenti territoriali della Commissione Europea in collaborazione tra Europe Direct Trapani Sicilia, Europe Direct Molise e Europe Direct Chieti, dal titolo “La tutela del mare per un futuro sostenibile”.

L’incontro, tenutosi il 7 novembre presso l’IIS Boccardi Tiberio di Termoli, ha visto la partecipazione di istituti collegati da tutta Italia. Per Trapani erano presenti l’IIS Sciascia e Bufalino, il Liceo Fardella, il Liceo Giovanni XXIII–Balbo, insieme ai rappresentanti del Comune e dell’Università.

«Il mare è una straordinaria risorsa economica, ma anche una responsabilità collettiva – ha detto l’europarlamentare Giuseppe Lupo –. Servono depuratori funzionanti, bisogna eliminare le microplastiche e modernizzare le flotte per rendere più sicuro e sostenibile il lavoro dei pescatori. Il Mediterraneo è il mare più inquinato al mondo: serve sinergia tra istituzioni e regioni, per far funzionare davvero le politiche comunitarie».

Il dirigente del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, Giovanni Cucchiara, ha ricordato che «la tutela del mare passa anche dal rispetto delle stagionalità e delle specie ittiche, dall’ammodernamento della flotta e dal sostegno alla piccola pesca costiera. Abbiamo bandi dedicati all’innovazione e alla riduzione dell’impatto ambientale, con fondi europei e regionali per sicurezza e sostenibilità».

La responsabile di Europe Direct Trapani Sicilia, Marta Ferrantelli, ha sottolineato il valore educativo del progetto: «Portiamo l’Europa nelle scuole, perché la sostenibilità comincia da chi il futuro lo abiterà».

A rappresentare la città anche l’ambasciatrice europea Antonella Milazzo, che ha definito la giornata «un ponte tra l’educazione e la responsabilità civica, un modo per restituire ai giovani il senso di appartenenza a un mare comune».

Il preside del Polo universitario di Trapani, Giorgio Scichilone, ha aggiunto: «La scienza parla di cambiamento climatico, ma spetta a noi trasformare la consapevolezza in azioni concrete. Trapani deve diventare un laboratorio di sostenibilità nel Mediterraneo».

L’evento arriva a poche settimane dall’allarme lanciato da Natale Amoroso, presidente di AIC Pesca, durante la Rassegna del Mare di Trapani: «Senza giovani la pesca non potrà restare competitiva». Amoroso aveva denunciato «un sistema formativo rigido e percorsi troppo lunghi per i nuovi marinai, che scoraggiano l’ingresso nel settore».

Dal porto inquinato alle scuole premiate, Trapani si muove tra fragilità e speranza. L’Europa, almeno per un giorno, sembra aver mostrato ai ragazzi la rotta.









Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...