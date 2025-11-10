Trapani e il mare che cambia: dalle acque inquinate al futuro blu delle scuole europee

10/11/2025 06:00:00

A Trapani il mare è risorsa e ferita. L’inquinamento dei fondali del porto, le discariche di fanghi, le procedure d’infrazione europee e la crisi del settore della pesca segnano il presente di una città che da sempre vive di acqua e di vento. Le perplessità riguardano soprattutto le procedure di gestione del materiale prelevato dai fondali del porto, destinato a essere depositato a circa due miglia dalla costa, un’operazione che ha sollevato dubbi ambientali e richieste di chiarezza.

Ma dal mare arriva anche una risposta educativa e simbolica: quattro istituti siciliani sono diventati “European Blue School”, entrando nella rete europea che promuove la cultura del mare e la transizione blu.

Si tratta dell’Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre” di Trapani, dell’Istituto Tecnico Economico “G. Garibaldi” di Marsala, del Polo “Piersanti Mattarella” di Castellammare del Golfo e dell’Istituto “Amato Vetrano” di Sciacca. Un riconoscimento che arriva nell’ambito della Giornata europea del mare – European Maritime Day in my Country, organizzata dai referenti territoriali della Commissione Europea in collaborazione tra Europe Direct Trapani Sicilia, Europe Direct Molise e Europe Direct Chieti, dal titolo “La tutela del mare per un futuro sostenibile”.

L’incontro, tenutosi il 7 novembre presso l’IIS Boccardi Tiberio di Termoli, ha visto la partecipazione di istituti collegati da tutta Italia. Per Trapani erano presenti l’IIS Sciascia e Bufalino, il Liceo Fardella, il Liceo Giovanni XXIII–Balbo, insieme ai rappresentanti del Comune e dell’Università.

«Il mare è una straordinaria risorsa economica, ma anche una responsabilità collettiva – ha detto l’europarlamentare Giuseppe Lupo –. Servono depuratori funzionanti, bisogna eliminare le microplastiche e modernizzare le flotte per rendere più sicuro e sostenibile il lavoro dei pescatori. Il Mediterraneo è il mare più inquinato al mondo: serve sinergia tra istituzioni e regioni, per far funzionare davvero le politiche comunitarie».

Il dirigente del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, Giovanni Cucchiara, ha ricordato che «la tutela del mare passa anche dal rispetto delle stagionalità e delle specie ittiche, dall’ammodernamento della flotta e dal sostegno alla piccola pesca costiera. Abbiamo bandi dedicati all’innovazione e alla riduzione dell’impatto ambientale, con fondi europei e regionali per sicurezza e sostenibilità».

La responsabile di Europe Direct Trapani Sicilia, Marta Ferrantelli, ha sottolineato il valore educativo del progetto: «Portiamo l’Europa nelle scuole, perché la sostenibilità comincia da chi il futuro lo abiterà».

A rappresentare la città anche l’ambasciatrice europea Antonella Milazzo, che ha definito la giornata «un ponte tra l’educazione e la responsabilità civica, un modo per restituire ai giovani il senso di appartenenza a un mare comune».

Il preside del Polo universitario di Trapani, Giorgio Scichilone, ha aggiunto: «La scienza parla di cambiamento climatico, ma spetta a noi trasformare la consapevolezza in azioni concrete. Trapani deve diventare un laboratorio di sostenibilità nel Mediterraneo».

L’evento arriva a poche settimane dall’allarme lanciato da Natale Amoroso, presidente di AIC Pesca, durante la Rassegna del Mare di Trapani: «Senza giovani la pesca non potrà restare competitiva». Amoroso aveva denunciato «un sistema formativo rigido e percorsi troppo lunghi per i nuovi marinai, che scoraggiano l’ingresso nel settore».

Dal porto inquinato alle scuole premiate, Trapani si muove tra fragilità e speranza. L’Europa, almeno per un giorno, sembra aver mostrato ai ragazzi la rotta.



