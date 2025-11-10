Sezioni
Trapani, il Villino Nasi nel degrado: "Un luogo del cuore ormai abbandonato"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762778227-0-trapani-il-villino-nasi-nel-degrado-un-luogo-del-cuore-ormai-abbandonato.jpg

Il Villino Nasi di Trapani sempre più abbandonato. Francesco, un lettore di Tp24, ci scrive per segnalare lo stato di totale abbandono in cui versa una delle dimore più suggestive e simboliche di Trapani, appartenuta all’onorevole Nunzio Nasi, figura di spicco della storia politica e culturale siciliana.

 

“L’area del Villino Nasi – scrive Francesco – versa in uno stato di totale abbandono. È uno splendido luogo del cuore, un tempo dimora dell’onorevole Nunzio Nasi, una delle personalità più importanti del nostro territorio. Di lui si narra che amasse comiziare da Palazzo Carretta, e che i trapanesi riempissero all’inverosimile il Corso Grande per poterlo ascoltare”.

 

Oggi, però, quel luogo che un tempo rappresentava l’orgoglio e la memoria di una città appare trascurato e inaccessibile. “Neanche il giardino è curato – prosegue il lettore – e naturalmente l’accesso è negato”.  “Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti e per complimentarmi con Lei e con la redazione tutta per l’ottimo lavoro svolto”. Un appello, dunque, che è anche un invito a non dimenticare i luoghi simbolo della storia trapanese, che meriterebbero più attenzione e tutela.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it. 









