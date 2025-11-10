Trapani, il Villino Nasi nel degrado: "Un luogo del cuore ormai abbandonato"

10/11/2025 13:35:00

Il Villino Nasi di Trapani sempre più abbandonato. Francesco, un lettore di Tp24, ci scrive per segnalare lo stato di totale abbandono in cui versa una delle dimore più suggestive e simboliche di Trapani, appartenuta all’onorevole Nunzio Nasi, figura di spicco della storia politica e culturale siciliana.

“L’area del Villino Nasi – scrive Francesco – versa in uno stato di totale abbandono. È uno splendido luogo del cuore, un tempo dimora dell’onorevole Nunzio Nasi, una delle personalità più importanti del nostro territorio. Di lui si narra che amasse comiziare da Palazzo Carretta, e che i trapanesi riempissero all’inverosimile il Corso Grande per poterlo ascoltare”.

Oggi, però, quel luogo che un tempo rappresentava l’orgoglio e la memoria di una città appare trascurato e inaccessibile. “Neanche il giardino è curato – prosegue il lettore – e naturalmente l’accesso è negato”. “Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti e per complimentarmi con Lei e con la redazione tutta per l’ottimo lavoro svolto”. Un appello, dunque, che è anche un invito a non dimenticare i luoghi simbolo della storia trapanese, che meriterebbero più attenzione e tutela.

