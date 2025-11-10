Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità, lavoro e sviluppo

10/11/2025 10:35:00

L’attesa è finita: apre in via Bessarione n. 85 il nuovo punto vendita Coop Gruppo Radenza, un’insegna che porta con sé la forza di una storia fatta di etica, qualità e radicamento nel territorio.



Dopo settimane di preparativi, la città accoglie un nuovo spazio dedicato alla spesa consapevole e alla valorizzazione dei prodotti siciliani, nel segno della convenienza e del rispetto per le persone e per l’ambiente. Il nuovo supermercato Coop rappresenta non solo un investimento economico, ma soprattutto un segnale concreto di fiducia e sviluppo per la provincia di Trapani, confermando la volontà del Gruppo Radenza, leader della grande distribuzione organizzata in Sicilia, di continuare a crescere insieme alle comunità locali.

«Mazara del Vallo, evidenzia Danilo Radenza, Ceo del Gruppo, è una città simbolo di accoglienza, di cultura e di lavoro. Qui dove il mondo si incontra, Coop vuole essere presenza quotidiana, offrendo qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità». All’interno del punto vendita, il cliente troverà reparti moderni, ampi spazi luminosi e un’offerta ricca di prodotti a marchio Coop, garanzia di trasparenza e convenienza, ma anche di produzioni locali, con un’attenzione speciale alle filiere siciliane e ai produttori del territorio.



La nuova apertura ha generato nuove opportunità occupazionali per giovani e famiglie del luogo, confermando l’impegno sociale del gruppo, che continua a investire nella formazione del personale e nella valorizzazione delle competenze. Un’inaugurazione che, oltre al valore commerciale, ha un forte significato simbolico: un ponte tra tradizione e innovazione, tra il mare di Mazara e la rete di solidarietà e sviluppo che Coop Gruppo Radenza tesse in tutta la Sicilia.



L’apertura di via Bessarione segna una nuova tappa nel percorso di crescita del gruppo, che continua a espandersi con una visione chiara: offrire ogni giorno “il buono che meriti” a tutte le comunità siciliane.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



