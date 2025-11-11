11 Novembre: Sarkozy non è più in prigione, si litiga su "manovrina" e privacy

11/11/2025 07:09:00

E' l'11 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Sam Altman e Brian Armstrong stanno finanziando una startup per creare dei bambini geneticamente modificati per prevenire malattie (e non solo)

• Dopo venti giorni di galera Nicolas Sarkozy torna in libertà vigilata. Per i giudici non c’è rischio di fuga o di reiterazione del reato

• Lo shutdown potrebbe finire domani. Alla Camera ci sarebbero i voti e Trump avrebbe già dato l’ok. Volano le Borse

• Ieri, per la prima volta dal 1946, un presidente di Damasco è entrato alla Casa Bianca. Anche se dal retro. Tra gli accordi stretti tra al-Sharaa e Donald Trump la sospensione delle sanzioni alla Siria

• Rudy Giuliani e altre 76 persone collegate ai fatti di Capitol Hill sono state graziate. Anche Ghislaine Maxwell vuole chiedere la clemenza

• Trump minaccia azioni legali contro la Bbc per il discorso manipolato. Chiede un adeguato indennizzo e scuse formali, oppure farà causa per un miliardo

• Per Netanyahu «la guerra non è finita» finché i miliziani non saranno disarmati. Ma Hamas fa sapere che «non si arrenderanno»

• La manovra e l’affaire Report stanno infiammando la campagna elettorale



• Alla stazione Centrale di Milano un pachistano ha aggredito alcuni ebrei ortodossi americani. Arrestato

• Ieri sera a Nuova Delhi un’auto è esplosa vicino alla stazione di una metro. Il bilancio, provvisorio, è di 13 morti e 19 feriti

• Dopo le inchieste sugli ultras, tra una doccia di birra, un cappellino rubato e un alterco con lo steward, allo stadio Klaus Davi è stato ancora minacciato: «Vai via, dai fastidio»

• Buffett accelera sull’eredità da 149 miliardi di dollari per i figli. Nella sua lettera annuale augura un buon Ringraziamento a tutti, «anche agli idioti. Non è mai troppo tardi per cambiare»

• Sinner ha battuto Auger-Aliassime per 7-5, 6-1. Lorenzo Musetti ha perso con Fritz (6-3, 6-4) ma «il bello delle Finals è che anche se perdi un match non sei fuori»

• Alle Atp Finals due persone sono morte di infarto nel giro di poche ore. Prima un uomo di 70 anni davanti al Fan Village, poi uno di 78 sugli spalti dell’Arena

• La cucina italiana è ufficialmente candidata a patrimonio dell’umanità. Se venisse confermata, sarebbe la prima e l’unica al mondo. La decisione a dicembre

• Via libera all’educazione sessuale anche alle medie ma solo con l’ok dei genitori. La Lega fa marcia indietro

• Il Carroccio, in Veneto, sta facendo di tutto per tenere fuori Vannacci dalla campagna elettorale di Alberto Stefani

• Toscana, Eugenio Giani ha scelto come vice Mia Bintou Diop, una livornese di 23 anni, studentessa di Scienze Politiche nata da padre senegalese e madre italiana

• Elly Shlein ha organizzato per domani sera una cena a sottoscrizione per salvare la sede romana ex Pci oggi Pd di Ponte Milvio che porta il nome di Enrico Berlinguer

• Ieri a Roma l’ultimo saluto a Beppe Vessicchio. Tra cantanti, colleghi e amici, l’omaggio di Fiorello: «Abbiamo gli occhi lucidi, ma anche un gran sorriso»

• Il vescovo di Cadice e Ceuta, in Spagna, Rafael Zornoza è accusato di aver abusato per anni di un minore

• Moussa Sangare ritratta tutto. Dice di non aver ucciso Sharon Verzeni e che non si spiega come il Dna della vittima sia finito sulla sua bici

• È stato individuato l’elicottero disperso a bordo del quale viaggiavano gli imprenditori Mario Paglicci e Fulvio Casini. È precipitato in un canalone. Oggi i soccorritori dovrebbero raggiungerlo

• Benedetta Parodi è stata denunciata per aver mangiato ricci di mare appena pescati sul lungomare di Bari

• L’Atalanta ha deciso di esonerare Ivan Jurić. A breve dovrebbe essere sostituito da Raffaele Palladino

• Roberto Mancini sta per tornare nel Golfo. Avrebbe deciso di accettare l’offerta dell’Al-Sadd

• John Elkann risponde alle critiche di Leclerc ed Hamilton: «Abbiamo bisogno di piloti che pensino di più alla Ferrari e meno a loro stessi»

• Sono morti il giornalista tedesco Paul Badde (77 anni), il pittore russo Erik Bulatov (92), l’attrice americana Betty Harford (98)



Titoli

Corriere della Sera: Tasse e Garante, alta tensione

la Repubblica: Lo scandalo della privacy

La Stampa: Garante e tasse, Meloni attacca

Il Sole 24 Ore: Borse, rimbalzo da fine shutdown / Milano al top dal 2007, risale Wall Street

Avvenire: Sanità da curare

Il Messaggero: Energia, tassa Ue: veto dell’Italia

Il Giornale: Scuola, educazione sessuale / ma col consenso dei genitori

Leggo: Psicofarmaci ai bimbi, è boom

Qn: Pizzaballa: a Gaza per Natale / «Ma Hamas non sparirà»

Il Fatto: Authority: due su tre / rispondono ai partiti

Libero: «La sinistra vi crede scemi»

La Verità: Tutti rottamano l’allarme clima / ma continuiamo a strapagarlo

Il Mattino: Campania, battaglia tra leader

il Quotidiano del Sud: Privacy, lite sul garante

il manifesto: Il buon / terrorista

Domani: La “manovrina” dello scontento Meloni contro Landini e Bankitalia



