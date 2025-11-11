Sezioni
Cronaca
11/11/2025 16:15:00

È morto don Calogero Augusta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/morto-don-calogero-augusta-per-oltre-trent-anni-guida-spirituale-delle-comunit-450.jpg

È scomparso ieri pomeriggio, all’età di 80 anni, don Calogero Augusta, sacerdote originario di Salemi, punto di riferimento per oltre trent’anni delle comunità di Ulmi e Pusillesi.

Ordinato sacerdote il 6 giugno 1971 nella sua città natale, don Augusta aveva iniziato il suo ministero nella parrocchia di San Francesco di Paola, dove si era distinto per la tenacia e l’impegno nel rifacimento della chiesa, un progetto reso possibile grazie alla generosità dei fedeli e alla sua instancabile dedizione.

Nel corso della sua lunga vita pastorale aveva prestato servizio anche a Marsala, prima di tornare definitivamente a Salemi, dove ha continuato a esercitare il suo ministero con semplicità, disponibilità e profondo senso di comunità.

I salemitani lo ricordano come un prete vicino alla gente, capace di ascoltare e di costruire legami solidi con i parrocchiani, sempre presente nei momenti di gioia e di dolore delle famiglie che ha accompagnato per decenni.

Oggi, martedì 11 novembre, alle 19.30, la salma di don Calogero Augusta sarà trasferita dalla camera mortuaria dell’ospedale di Castelvetrano alla parrocchia Maria SS. di Trapani di Ulmi, dove si terrà la Veglia di preghiera.
Le esequie saranno celebrate mercoledì 12 novembre alle ore 10.30 nella Chiesa Madre di Salemi, presiedute dal Vescovo di Mazara del Vallo.









