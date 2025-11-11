Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
11/11/2025 06:00:00

Trapani, blindata l’area attorno all’hotel della squadra israeliana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/trapani-blindata-l-area-attorno-all-hotel-della-squadra-israeliana-450.jpg

Trapani si prepara alla sfida di Basketball Champions League tra Trapani Shark e Bnei Herzliya, in programma questa sera al Pala Shark, con misure di sicurezza straordinarie. Ieri mattina, attorno all’hotel che ospita la squadra israeliana, sono state rimosse quattro auto in sosta vietata e l’area è ora presidiata da forze dell’ordine.

 

L’ordinanza, richiesta dalla Questura e firmata dal Comune, impone il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Vespri, Carrera e San Giovanni Bosco fino alle ore 12 del 12 novembre. Le operazioni di rimozione si sono svolte ieri tra la curiosità dei residenti e qualche rallentamento del traffico nelle ore di punta. Ai proprietari è stata applicata la sanzione di circa quaranta euro, oltre al costo del recupero.

 

L’area resta sotto controllo con verifiche e percorsi riservati per garantire la permanenza in sicurezza della squadra e il regolare svolgimento della gara di coppa europea.









Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  