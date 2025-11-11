Trapani, blindata l’area attorno all’hotel della squadra israeliana
Trapani si prepara alla sfida di Basketball Champions League tra Trapani Shark e Bnei Herzliya, in programma questa sera al Pala Shark, con misure di sicurezza straordinarie. Ieri mattina, attorno all’hotel che ospita la squadra israeliana, sono state rimosse quattro auto in sosta vietata e l’area è ora presidiata da forze dell’ordine.
L’ordinanza, richiesta dalla Questura e firmata dal Comune, impone il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Vespri, Carrera e San Giovanni Bosco fino alle ore 12 del 12 novembre. Le operazioni di rimozione si sono svolte ieri tra la curiosità dei residenti e qualche rallentamento del traffico nelle ore di punta. Ai proprietari è stata applicata la sanzione di circa quaranta euro, oltre al costo del recupero.
L’area resta sotto controllo con verifiche e percorsi riservati per garantire la permanenza in sicurezza della squadra e il regolare svolgimento della gara di coppa europea.
