Mazara: avviso del Suap per le manifestazioni ed eventi pubblici

Il Servizio SUAP del Comune di Mazara del Vallo, diretto dall’arch. Antonia Russo, ha pubblicato un avviso rivolto a tutti coloro che intendono organizzare manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimenti temporanei in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia all’aperto che al chiuso.

 

In applicazione del Decreto Legislativo n. 138/2025, che attribuisce ai Comuni le funzioni di polizia amministrativa previste dagli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), il SUAP provvede al rilascio delle relative licenze e autorizzazioni temporanee, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, ordine pubblico e tutela dei partecipanti.

 

L’avviso precisa che:  le istanze devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il portale nazionale impresainungiorno.gov.it;  non saranno accettate domande presentate con modalità diverse o prive della documentazione richiesta; i termini di presentazione variano in base alla tipologia di evento: almeno 15 giorni prima per eventi con durata giornaliera e affluenza massima di 200 persone;  almeno 30 giorni prima per manifestazioni che si protraggono oltre le ore 24:00 o con affluenza superiore a 200 persone; almeno 15 giorni prima anche per spettacoli dal vivo fino a 2.000 partecipanti, purché non sussistano vincoli ambientali o paesaggistici.

 

L’Amministrazione comunale invita tutti gli operatori, le associazioni e i soggetti interessati ad adeguarsi alle nuove disposizioni e a utilizzare esclusivamente il portale per l’inoltro delle pratiche di autorizzazione.

 

