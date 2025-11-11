Le previsioni meteo: sole e bel tempo in Sicilia e nel trapanese

11/11/2025 07:30:00

Martedì, la pressione resterà stabile sulla regione. La giornata sarà caratterizzata da ampi spazi di sole, con qualche nube di passaggio che non impedirà al sole di splendere per gran parte del tempo. Le temperature massime saranno comprese tra 14 e 21 gradi, mentre i valori notturni sono attesi in lieve diminuzione.

A Trapani, martedì 11 novembre sarà una giornata con cielo parzialmente nuvoloso. La temperatura massima, prevista alle ore 13, sarà di 20°C, mentre la minima, intorno alle ore 7, si attesterà sui 16°C. I venti soffieranno deboli: al mattino da Ovest-Nord-Ovest (circa 8 km/h), al pomeriggio da Nord-Ovest (11 km/h) e in serata da Nord-Nord-Est (tra 5 e 12 km/h). L’intensità solare più elevata si avrà alle ore 13, con un valore UV di 2.9, corrispondente a 567 W/m².

Mercoledì, la situazione resterà stabile grazie alla pressione costante. Anche in questo caso il sole sarà protagonista, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. Le temperature massime saranno comprese tra 15 e 20 gradi, mentre le minime resteranno stabili.

Mercoledì 12 novembre nel trapanese è prevista una giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature miti e condizioni di generale bel tempo.



