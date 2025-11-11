Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
11/11/2025 07:30:00

Le previsioni meteo: sole e bel tempo in Sicilia e nel trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762844139-0-le-previsioni-meteo-sole-e-bel-tempo-in-sicilia-e-nel-trapanese.jpg

Martedì, la pressione resterà stabile sulla regione. La giornata sarà caratterizzata da ampi spazi di sole, con qualche nube di passaggio che non impedirà al sole di splendere per gran parte del tempo. Le temperature massime saranno comprese tra 14 e 21 gradi, mentre i valori notturni sono attesi in lieve diminuzione.

 

A Trapani, martedì 11 novembre sarà una giornata con cielo parzialmente nuvoloso. La temperatura massima, prevista alle ore 13, sarà di 20°C, mentre la minima, intorno alle ore 7, si attesterà sui 16°C. I venti soffieranno deboli: al mattino da Ovest-Nord-Ovest (circa 8 km/h), al pomeriggio da Nord-Ovest (11 km/h) e in serata da Nord-Nord-Est (tra 5 e 12 km/h). L’intensità solare più elevata si avrà alle ore 13, con un valore UV di 2.9, corrispondente a 567 W/m².

 

Mercoledì, la situazione resterà stabile grazie alla pressione costante. Anche in questo caso il sole sarà protagonista, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio. Le temperature massime saranno comprese tra 15 e 20 gradi, mentre le minime resteranno stabili.

 

 Mercoledì 12 novembre nel trapanese è prevista una giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature miti e condizioni di generale bel tempo.









Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  