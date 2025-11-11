Trapani: la 13^ edizione del Green Game all'Istituto "Rosina Salvo"

11/11/2025 14:00:00

Parte ufficialmente la 13ª edizione del Green Game, il format didattico ideato dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, che trasforma la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale in un’appassionante sfida a squadre tra gli studenti degli Istituti Secondari di II Grado italiani.

Per la provincia di Trapani scende in campo l’I.I.S.S. “Rosina Salvo”, scuola da sempre sensibile ai temi del riciclo e dell’educazione ambientale. Gli studenti si confronteranno con coetanei di tutta Italia, in un percorso che alterna lezioni interattive a quiz a squadre, in cui velocità, attenzione e lavoro di squadra diventano strumenti di apprendimento e competizione.

Il format, totalmente gratuito per le scuole, prevede per le classi vincitrici l’accesso alla Finalissima Nazionale a Roma, con premi in buoni per materiale didattico da duemila, mille e 500 e mille euro. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rappresenta un’opportunità unica per promuovere la cultura del riciclo e contribuire concretamente agli obiettivi dell’Agenda 2030.

I formatori Alvin Crescini e Stefano Leva guideranno gli studenti in un’esperienza che unisce apprendimento, gioco e competizione, confermando come la scuola possa essere protagonista della diffusione di comportamenti responsabili verso l’ambiente.

****

Castelvetrano, all'istituro Lombardo Radice Pappalardo si promuove coding e pensiero computazionale

L’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano, si conferma tra le eccellenze del panorama scolastico locale, ottenendo l’attestato di merito per la partecipazione alla sfida #CodeWeek4all, promossa durante la Settimana europea della programmazione dall’11 al 26 ottobre.

L’iniziativa ha coinvolto l’intera comunità scolastica, dai più grandi ai bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia, promuovendo il pensiero computazionale e le competenze digitali attraverso laboratori, workshop e attività creative. Gli studenti hanno sperimentato i rudimenti della programmazione a blocchi, il problem-solving, l’uso dell’intelligenza artificiale e strumenti come GeoGebra, trasformando il coding in un’avventura educativa e divertente.

Particolarmente coinvolgente è stata la modalità “unplugged” per i più piccoli, che hanno imparato a pianificare percorsi, dare istruzioni e risolvere problemi attraverso giochi e attività immersive, come il viaggio virtuale lungo l’Italia o le avventure di “Rialtino il Gondoliere”.

L’esperienza ha dimostrato che il coding non è solo digitale, ma uno strumento per sviluppare logica, creatività e capacità di problem-solving fin dalla più tenera età. La scuola ha già confermato l’impegno per la prossima edizione, continuando a promuovere l’innovazione didattica e l’apprendimento attivo tra le nuove generazioni.



