Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
11/11/2025 14:00:00

Trapani: la 13^ edizione del Green Game all'Istituto "Rosina Salvo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/trapani-la-13-edizione-del-green-game-all-istituto-rosina-salvo-450.jpg

Parte ufficialmente la 13ª edizione del Green Game, il format didattico ideato dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, che trasforma la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale in un’appassionante sfida a squadre tra gli studenti degli Istituti Secondari di II Grado italiani.

 

Per la provincia di Trapani scende in campo l’I.I.S.S. “Rosina Salvo”, scuola da sempre sensibile ai temi del riciclo e dell’educazione ambientale. Gli studenti si confronteranno con coetanei di tutta Italia, in un percorso che alterna lezioni interattive a quiz a squadre, in cui velocità, attenzione e lavoro di squadra diventano strumenti di apprendimento e competizione.

 

Il format, totalmente gratuito per le scuole, prevede per le classi vincitrici l’accesso alla Finalissima Nazionale a Roma, con premi in buoni per materiale didattico da duemila, mille e 500 e mille euro. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rappresenta un’opportunità unica per promuovere la cultura del riciclo e contribuire concretamente agli obiettivi dell’Agenda 2030.

I formatori Alvin Crescini e Stefano Leva guideranno gli studenti in un’esperienza che unisce apprendimento, gioco e competizione, confermando come la scuola possa essere protagonista della diffusione di comportamenti responsabili verso l’ambiente.

 

                                                                                                                                 ****

 

Castelvetrano, all'istituro Lombardo Radice Pappalardo si promuove coding e pensiero computazionale

L’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano, si conferma tra le eccellenze del panorama scolastico locale, ottenendo l’attestato di merito per la partecipazione alla sfida #CodeWeek4all, promossa durante la Settimana europea della programmazione dall’11 al 26 ottobre.

 

L’iniziativa ha coinvolto l’intera comunità scolastica, dai più grandi ai bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia, promuovendo il pensiero computazionale e le competenze digitali attraverso laboratori, workshop e attività creative. Gli studenti hanno sperimentato i rudimenti della programmazione a blocchi, il problem-solving, l’uso dell’intelligenza artificiale e strumenti come GeoGebra, trasformando il coding in un’avventura educativa e divertente.

 

Particolarmente coinvolgente è stata la modalità “unplugged” per i più piccoli, che hanno imparato a pianificare percorsi, dare istruzioni e risolvere problemi attraverso giochi e attività immersive, come il viaggio virtuale lungo l’Italia o le avventure di “Rialtino il Gondoliere”.

L’esperienza ha dimostrato che il coding non è solo digitale, ma uno strumento per sviluppare logica, creatività e capacità di problem-solving fin dalla più tenera età. La scuola ha già confermato l’impegno per la prossima edizione, continuando a promuovere l’innovazione didattica e l’apprendimento attivo tra le nuove generazioni.









Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...