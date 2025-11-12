Sezioni
Cultura
12/11/2025 11:20:00

A Calatafimi torna il Presepe Vivente nel quartiere "Li Ficareddi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/a-calatafimi-torna-il-presepe-vivente-nel-quartiere-li-ficareddi-450.jpg

Il quartiere “Li Ficareddi” di Calatafimi Segesta è già in fermento: tutto si sta trasformando per accogliere la nascita del Bambin Gesù. L’associazione “Calatafimi è” è al lavoro da settimane per rendere nuovamente possibile la magia del Presepe Vivente di Calatafimi Segesta, una delle manifestazioni più suggestive e premiate della Sicilia.

Nei tortuosi viottoli del quartiere, illuminati dalle fiaccole, oltre 200 figuranti animeranno più di 40 postazioni ricreando antichi mestieri, scene di vita quotidiana e atmosfere d’altri tempi.
 

Un vero viaggio nel tempo, tra odori, suoni e colori che ti catapulteranno ai giorni della nascita di Cristo.
Non sarai un semplice spettatore: varcando il portale d’ingresso, ti sentirai parte di quel presepe che da bambino costruivi a casa, con meraviglia e devozione.

 

Appuntamento il 26, 27 e 28 dicembre 2025 e il 3, 4 e 6 gennaio 2026.
Non fartelo raccontare: vieni a vivere un’esperienza unica, tra le più amate del panorama natalizio siciliano.

Dal 2012, grazie al lavoro costante e appassionato dei volontari, il Presepe Vivente di Calatafimi Segesta è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento regionale, attirando ogni anno migliaia di visitatori.

 

Ma l’associazione “Calatafimi è” non si ferma al periodo natalizio. 

Guidata da fede e creatività, realizza ogni anno, nella chiesa di San Giuliano, un tappeto artistico in segatura colorata, sale marino e sabbia bianca in occasione del Corpus Domini: un’opera maestosa di circa 7x5 metri, sempre nuova per forme e colori.
Un capolavoro effimero che, come i mandala tibetani, viene disfatto ogni settembre per ricordare che tutto ha un inizio e una fine.

 

                                                                                                                             ****

Natale alla Zoo-Fattoria Rosario Carimi: tra il Villaggio di Betlemme e la magia di Mirealandia

L’Associazione Culturale Zoo-Fattoria Rosario Carimi annuncia l’avvio dei preparativi per i suoi attesissimi eventi natalizi, pronti a trasformare la Fattoria in un luogo incantato e unico nel suo genere.

La programmazione si articolerà attorno a due grandi appuntamenti: il consolidato e suggestivo Villaggio di Betlemme e, per la prima volta in versione ampliata, Mirealandia.

I visitatori, grandi e piccini, potranno immergersi nell’atmosfera senza tempo del Villaggio di Betlemme, un presepe vivente in cui antichi mestieri, costumi storici e la presenza degli animali della Fattoria ricreeranno la magia della Natività. Un percorso emozionante tra fumi, fuochi e degustazioni di prodotti tipici permetterà di rivivere l’Anno Zero con autenticità e partecipazione.

La grande novità di quest’anno è Mirealandia, un’area interamente dedicata ai sogni dei bambini. Tra giochi, intrattenimento e attività ludiche a tema natalizio, Mirealandia unisce spiritualità, tradizione e puro divertimento, creando un’esperienza unica per le famiglie.

La cornice naturale della Fattoria, con i suoi spazi aperti e la sua fauna, aggiunge un tocco di autentica meraviglia e poesia, rendendo questo Natale davvero speciale.

“Il nostro obiettivo è regalare alla comunità un momento di serenità, riscoprendo il valore più profondo e semplice del Natale”, dichiara la Presidente Anna Indiano. “In questo luogo, dove la natura e la cura degli animali sono centrali, la magia del Natale si amplifica, offrendo ai bambini non solo intrattenimento, ma anche la possibilità di un contatto genuino con la storia e il mondo rurale. Sarà un Natale che toccherà il cuore di tutti”, conclude.

L’inaugurazione del Villaggio di Betlemme è prevista per l’8 dicembre, con aperture programmate anche nei giorni festivi e prefestivi. Nei prossimi giorni saranno resi noti tutti i dettagli relativi alle date e agli orari di apertura al pubblico.
 









