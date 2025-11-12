Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Lotta alla droga
12/11/2025 11:41:00

Trapani: 26enne arrestato per spaccio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762944384-0-trapani-26enne-arrestato-per-spaccio.jpg

I Carabinieri  di Trapani hanno arrestato un 26enne di Erice, sorpreso in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti.

 

I militari, insospettiti dall’andirivieni di persone che sostavano solo pochi minuti nell’appartamento del giovane, hanno effettuato una perquisizione domiciliare. All’interno del frigorifero sono stati rinvenuti circa 28 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e denaro contante.

 

L’arrestato, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato condotto in giudizio per l’udienza di convalida. Il giudice ha disposto l’immediata liberazione, confermando però la misura degli arresti domiciliari.









Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...