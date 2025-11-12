Trapani: 26enne arrestato per spaccio

12/11/2025 11:41:00

I Carabinieri di Trapani hanno arrestato un 26enne di Erice, sorpreso in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari, insospettiti dall’andirivieni di persone che sostavano solo pochi minuti nell’appartamento del giovane, hanno effettuato una perquisizione domiciliare. All’interno del frigorifero sono stati rinvenuti circa 28 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e denaro contante.

L’arrestato, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato condotto in giudizio per l’udienza di convalida. Il giudice ha disposto l’immediata liberazione, confermando però la misura degli arresti domiciliari.



