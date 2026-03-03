Trapani, ha della droga in auto e fugge all’alt dei Carabinieri: arrestato 26enne

03/03/2026 09:03:00

Non si è fermato all’alt dei Carabinieri e ha tentato la fuga tra le strade della città. Un giovane trapanese di 26 anni è stato arrestato nella notte dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il controllo è scattato lungo la via Virgilio, una delle arterie principali del capoluogo. I militari, impegnati in un servizio notturno di pattugliamento, hanno intimato l’alt al conducente di un’auto. Il giovane, invece di fermarsi per l’identificazione, avrebbe accelerato dandosi alla fuga, effettuando manovre ad alta velocità ritenute pericolose per sé e per gli altri automobilisti.

Dopo un breve inseguimento, il 26enne ha abbandonato il veicolo tentando di proseguire la fuga a piedi. È stato però raggiunto e bloccato dai Carabinieri.

Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato alcune dosi di hashish e crack, che sono state sequestrate.

Non sarebbe la prima volta che il giovane finisce nei guai per droga. Già nello scorso mese di ottobre era stato arrestato perché sorpreso a spacciare mentre si trovava agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei comuni di Trapani ed Erice.



