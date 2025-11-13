Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
13/11/2025 17:43:00

A Valderice un incontro per rileggere le battaglie di Angela Bottari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-11-2025/a-valderice-un-incontro-per-rileggere-le-battaglie-di-angela-bottari-450.jpg

Il Molino Excelsior di Valderice ospiterà, il 15 novembre alle 17.30, un incontro dedicato ad Angela Bottari, figura chiave della politica siciliana e tra le voci più coraggiose nel dibattito sui diritti delle donne.

 “Angela Bottari. Storia di una donna libera. Le sue battaglie sono ancora attuali?” è il tema scelto per riflettere sull’eredità civile e culturale lasciata dalla storica parlamentare del Pci, protagonista di una stagione politica in cui l’emancipazione femminile iniziava a trovare spazio e forza.

La serata si aprirà con le letture curate da Sabrina Cucciardi e Lea Scuderi, che attraverseranno pagine, testimonianze e momenti della vita pubblica e privata di Bottari, restituendo il ritratto di una donna che ha fatto della libertà personale e dell’impegno collettivo il cuore del suo percorso. A seguire, una tavola rotonda che riunirà voci provenienti da ambiti diversi – Francesco Lepore, Cleo Li Calzi, Daniela Toscano, Marzia Patti e Dario Safina – chiamate a misurarsi con una domanda che riguarda non solo la memoria, ma anche l’oggi: quanto dello spirito di quelle lotte è ancora necessario per leggere il presente? A moderare l’incontro sarà Francesca Marano, che guiderà il dialogo tra i partecipanti e il pubblico, invitando a un confronto aperto sul rapporto tra politica, diritti e responsabilità civile. L’iniziativa, promossa dal Partito Democratico di Valderice, vuole essere un momento di approfondimento, ma anche un’occasione per rimettere al centro una figura che ha segnato la storia del femminismo e della partecipazione democratica in Sicilia. 









Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...