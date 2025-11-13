A Valderice un incontro per rileggere le battaglie di Angela Bottari

13/11/2025 17:43:00

Il Molino Excelsior di Valderice ospiterà, il 15 novembre alle 17.30, un incontro dedicato ad Angela Bottari, figura chiave della politica siciliana e tra le voci più coraggiose nel dibattito sui diritti delle donne.

“Angela Bottari. Storia di una donna libera. Le sue battaglie sono ancora attuali?” è il tema scelto per riflettere sull’eredità civile e culturale lasciata dalla storica parlamentare del Pci, protagonista di una stagione politica in cui l’emancipazione femminile iniziava a trovare spazio e forza.

La serata si aprirà con le letture curate da Sabrina Cucciardi e Lea Scuderi, che attraverseranno pagine, testimonianze e momenti della vita pubblica e privata di Bottari, restituendo il ritratto di una donna che ha fatto della libertà personale e dell’impegno collettivo il cuore del suo percorso. A seguire, una tavola rotonda che riunirà voci provenienti da ambiti diversi – Francesco Lepore, Cleo Li Calzi, Daniela Toscano, Marzia Patti e Dario Safina – chiamate a misurarsi con una domanda che riguarda non solo la memoria, ma anche l’oggi: quanto dello spirito di quelle lotte è ancora necessario per leggere il presente? A moderare l’incontro sarà Francesca Marano, che guiderà il dialogo tra i partecipanti e il pubblico, invitando a un confronto aperto sul rapporto tra politica, diritti e responsabilità civile. L’iniziativa, promossa dal Partito Democratico di Valderice, vuole essere un momento di approfondimento, ma anche un’occasione per rimettere al centro una figura che ha segnato la storia del femminismo e della partecipazione democratica in Sicilia.



