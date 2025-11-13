La XII Rievocazione “Manfredi di Trinacria” riporta il Medioevo nel cuore di Trapani

13/11/2025 08:44:00

Dopo alcuni anni di pausa dovuti a motivi tecnici, Trapani ritrova una delle sue manifestazioni più identitarie.

Dal 14 al 16 novembre torna la XII Rievocazione Storica "Manfredi di Trinacria – Trapani Medievale”, evento riconosciuto dal Ministero della Cultura e inserito nella "Mappatura Nazionale delle Rievocazioni Storiche Italiane".

Una cornice istituzionale importante per una rassegna che negli anni ha saputo unire divulgazione, memoria e spettacolo, restituendo alla città un pezzo della sua storia aragonese. Il cuore della manifestazione sarà il Real Complesso Monumentale di San Domenico e la Real Chiesa di San Domenico, luogo in cui riposa l’infante Manfredi, figlio di Re Federico III, morto a Trapani il 9 novembre 1317. Tre giorni in cui questi spazi, già simbolici per la storia cittadina, diventeranno un percorso aperto al pubblico, animato da visite guidate, ricostruzioni, atmosfere medievali e spettacoli.

Per l’intera durata della rievocazione sarà possibile visitare gratuitamente la Real Chiesa, la Cappella dei Crociati e la tomba di Manfredi. Ingresso libero anche alla Torre Campanaria, che nei tre giorni diventerà parte integrante del racconto storico e scenografico dell’evento. Nel Chiostro sarà allestito il villaggio storico, uno spazio in cui gruppi e figuranti proporranno ambientazioni medievali, attività artigianali e momenti di vita quotidiana dell’epoca. Accanto a questo, uno dei momenti più attesi: la falconeria, con l’esposizione di rapaci e la possibilità, per i visitatori, di provare il cosiddetto “battesimo del guanto”, esperienza molto apprezzata nelle precedenti edizioni.

La manifestazione si aprirà venerdì 14 novembre alle 21.14 nella Chiesa di San Domenico. La serata inaugurale prevede un omaggio a Manfredi e un concerto di antichi strumenti siciliani accompagnato da racconti storici dedicati agli Aragonesi e all’antica Trapani. Sabato 15 novembre, alle 22.30, nel Chiostro è previsto lo spettacolo del fuoco curato da Ida Bruni, che ogni anno richiama un pubblico numeroso per la sua forza evocativa e l’intensità scenica. Domenica 16 novembre, alle 17, partirà dalla Chiesa di San Domenico il Corteo Regale: figuranti in abiti d’epoca attraverseranno il complesso monumentale fino al Chiostro, dove si terranno le esibizioni finali. La rievocazione si chiuderà con l’illuminazione della Torre Campanaria, trasformata per l’occasione in un suggestivo scenario medievale.

L’edizione 2025 della Rievocazione Storica “Manfredi di Trinacria” è realizzata con il patrocinio del Comune di Trapani e della Rettoria di San Domenico, e vede la collaborazione della Pro Loco Trapani APS. Un lavoro corale che riporta la città nel circuito nazionale delle rievocazioni e rilancia un appuntamento capace di coniugare valorizzazione del patrimonio e partecipazione popolare.



