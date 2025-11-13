Sezioni
Cultura
13/11/2025 16:21:00

Marsala, Otium: Barbara Mileto presenta “Le cose possono finire senza concludersi”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-11-2025/marsala-otium-barbara-mileto-presenta-le-cose-possono-finire-senza-concludersi-450.jpg

Venerdì 14 novembre alle 18, Otium Biblioteca Sociale di Marsala ospita un nuovo appuntamento del Book Club con Barbara Mileto, che incontrerà il pubblico per un talk dedicato al suo romanzo "Le cose possono finire senza concludersi", pubblicato da Algra Editore. 

L’autrice, nata e cresciuta a Catania, classe 1970, vanta un percorso artistico ampio e versatile. 

Scrive fin da giovanissima e ha pubblicato racconti e due romanzi — "Le rose di Gerico" e "Imperial 290" — che ne hanno definito lo stile attento alla dimensione emotiva e ai dettagli della memoria. Al centro del nuovo libro c’è una Catania sospesa tra storia e suggestione, quella che circonda la collina di Montevergine e l’antico quartiere della Giudecca. È in questo luogo simbolico che ritorna Alice, giovane attrice in fuga da un amore irrisolto. Il rientro nella città natale diventa un passaggio obbligato nei nodi del passato: un incontro inatteso riapre una vicenda familiare rimasta nell’ombra per un secolo, capace di dare un nuovo senso non solo alla storia d’amore da cui scappa, ma anche al percorso che la attende. Il talk offrirà l’occasione per approfondire i temi del romanzo, tra radici, segreti taciuti e scelte che non sempre si chiudono con un punto. Un momento di confronto aperto tanto agli appassionati di narrativa quanto a chi segue da vicino le attività culturali che Otium porta avanti nel territorio. L’incontro è aperto al pubblico, in via XI Maggio 106. Puntamento alle 18.00.









