Cronaca
14/11/2025 17:16:00

Tragedia in Sicilia: a 23 anni trovata morta nel letto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763137142-0-tragedia-in-sicilia-a-23-anni-trovata-morta-nel-letto.jpg

Tragedia a Caltanissetta. Nel pomeriggio di ieri 13 novembre una giovane donna di di 23 anni è stata trovata morta in un'abitazione di via Romita: si chiamava Maria Paola Giambra.

 Si sta cercando di capire la causa del decesso. Stando alle prime informazioni, a contattare il 112 sarebbero stati i familiari che hanno trovato la ragazza priva di vita nel suo letto. Da una prima analisi sul posto del medico legale è emerso che la giovane era morta già da diverse ore quando sono intervenuti gli operatori del 118: nulla infatti sono serviti i tentativi di rianimarla.

 In casa in poco tempo sono arrivati anche i poliziotti. Per tutti gli accertamenti del caso il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia.

 



