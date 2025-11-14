Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

14/11/2025 09:44:00

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz under 35 siciliana.

Jazz Club: tre concerti, tre formazioni – al Teatro Comunale Eliodoro Sollima (via Teatro 2, Marsala)

- 21 novembre alle 19.00 con Stefano India quartet con il progetto "Drop the Bass". India al basso è affiancato da Carla Restivo ai sassofoni, Valerio Dainotti a piano e tastiere, Carmelo Miceli alla batteria. Una formazione che punta sul dialogo tra melodia e ritmo, con il basso protagonista.

- 6 dicembre tocca a Dario Salerno trio con "Jazeera", progetto che fonde sonorità jazzistiche e mediterranee. Salerno alterna chitarra e oud, strumento tradizionale del Medio Oriente, accompagnato da Mauro Cottone al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria.

- 19 dicembre con Giovanni Balistreri organ trio: il sassofonista marsalese, insieme a Valerio Dainotti all'organo Hammond e Manfredi Crucivera alla batteria, propone un set che richiama la tradizione del soul-jazz e del funk strumentale.

I biglietti per i concerti costano 8,50 euro (ridotto 5,50 euro per associati Otium e under 25).

Per info: https://otiumfeed.it/

Per biglietti: https://www.ticketsms.it/location/-marsala-2

Il progetto si arricchisce del Book Jazz School: la musica va a scuola – Parallelamente ai concerti serali, Otium organizza tre appuntamenti didattici mattutini al Teatro Sollima, pensati per sensibilizzare gli studenti alla frequentazione dei luoghi della cultura e alla conoscenza del jazz .

I concerti per gli studenti delle scuole medie a indirizzo musicale si tengono alle 9.30 nelle giornate del 21 novembre (con India, Dainotti e Miceli), 5 dicembre (Salerno e Santoro) e 19 dicembre (Balistreri, Dainotti e Crucivera).

Una bella occasione per le scuole del territorio di vivere la musica dal vivo e scoprire, attraverso l'ascolto e la spiegazione diretta dei musicisti, i linguaggi del jazz contemporaneo.

