Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» Animali & Ambiente
15/11/2025 09:11:00

Marsala, giovane grifone salvato dai Carabinieri e dal Wwf

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-11-2025/marsala-giovane-grifone-salvato-dai-carabinieri-e-dal-wwf-450.jpg

Intervento tempestivo, da parte dei Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura – Distaccamento Cites di Trapani, allertati dai volontari del WWF per un giovane esemplare di grifone euroasiatico in evidente difficoltà nella zona di Volpara.

Il rapace, una specie protetta di enorme valore naturalistico, non riusciva a prendere il volo e appariva gravemente debilitato. I militari, impegnati in un servizio di controllo sull’attività venatoria, si sono immediatamente recati sul posto, riscontrando le condizioni critiche dell’animale. Secondo le prime valutazioni, il malore potrebbe essere riconducibile a un avvelenamento.

Le operazioni di soccorso

L’intervento congiunto dei Forestali e dei volontari del WWF ha consentito di mettere in sicurezza il grifone, evitando un peggioramento delle sue condizioni. L’esemplare è stato quindi trasferito con urgenza presso il Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Ficuzza (Palermo), dove i veterinari specializzati stanno fornendo le cure necessarie e monitorando la sua ripresa.

L’obiettivo, qualora lo stato di salute lo consenta, è quello di reimmetterlo in natura.

Una specie simbolo e a rischio

Il grifone euroasiatico (Gyps fulvus) è uno degli avvoltoi più imponenti d’Europa, con un’apertura alare che può superare i 2,5 metri. In Italia ha rischiato l’estinzione, ma grazie a programmi di tutela e reintroduzione oggi alcune colonie sopravvivono in Sicilia, Sardegna e lungo l’Appennino.

Si tratta di una specie necrofaga, che si nutre esclusivamente di carcasse animali. Proprio per questo è estremamente vulnerabile ai casi di avvelenamento legati all’uso illecito di esche tossiche, una delle principali cause di mortalità per gli avvoltoi.

La presenza del grifone è fondamentale non solo per la biodiversità, ma anche per l’equilibrio degli ecosistemi, poiché svolge un ruolo decisivo nello smaltimento naturale degli animali morti.

Accertamenti in corso

I Carabinieri Forestali stanno effettuando ulteriori verifiche per accertare l’origine del malore del rapace e individuare eventuali responsabilità legate a un possibile avvelenamento. L’episodio, spiegano dall’Arma, conferma l’impegno costante nella tutela dell’ambiente e della fauna selvatica, in sinergia con associazioni e centri specializzati.

 



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...