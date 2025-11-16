Sezioni
» Pallamano
16/11/2025 19:22:00

L'Handball Erice non si ferma: successo a Padova e primato in classifica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-11-2025/l-handball-erice-non-si-ferma-successo-a-padova-e-primato-in-classifica-450.jpg

Un rullo compressore. L'Handball Erice continua la sua marcia e vince a Padova volando da sola in testa alla classifica del campionato di serie A1 di pallamano femminile. Anche se le rivali di Brixen e Salerno potrebbero raggiungerla in classifica vincendo i loro recuperi.

A Padova Erice si è imposta 36-25, confermando il suo buon stato di forma. E questa volta non c'è stato alcun passaggio a vuoto, anche perché l'avversario, seppur non di primissima fascia, era da rispettare, tanto che nei primi minuti di partita le venete passano a condurre sul 3-2.

A metà prima frazione avviene lo scatto dell'Handball Erice grazie a Losio, Dalle Corde e Cabral Barbosa che spingono le Arpie fino al 15-7 che indirizza la gara dalla parte delle ericine, anche se Padova nel finale di prima frazione riesce a ricucire lo strappo, arrivando al -5, prima del 12-18 con il quale si va al riposo.

Al ritorno in campo le ericine vogliono provare a chiudere la contesa e partono fortissimo, portandosi sul 21-13. Le due formazioni non si risparmiano ed è questo quello che favorisce il giorno delle Arpie, brave a indolarsi sul 28-18.

La gara, però, non è chiusa, perché Padova non si rassegna e riesce a ritornare a -7 con Bruno Tronelli, l'allenatore delle ericine che chiama time-out per provare a fermare la risalita di Padova.

La missione è compiuta, perché l'Handball Erice scappa di nuovo sul 30-21, poi migliorato sul 33-23. Un +10 che non concede scampo a Padova e, a fine partite, Erice festeggia l'ennesimo successo di questa stagione, con il punteggio di 36-25.



https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

