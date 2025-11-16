Sezioni
Economia

Professioni
16/11/2025 14:00:00

Marsala: domani alle Cantine Florio l'evento "Da 5 a 50 milioni", con 700 imprenditori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-11-2025/marsala-domani-alle-cantine-florio-l-evento-da-5-a-50-milioni-con-700-imprenditori-450.jpg

Si terrà domani, lunedì 17 novembre, nelle storiche Cantine Florio di Marsala, “Da 5 a 50 Milioni”, quello che si annuncia come il più grande evento manageriale mai organizzato nella provincia di Trapani. Alla giornata sono attesi più di 700 imprenditori, manager e professionisti provenienti da tutto il territorio.

 

L’iniziativa, completamente gratuita e promossa da privati, nasce con l’obiettivo di diffondere cultura d’impresa e managerialità, portando nel cuore della provincia un confronto diretto con esperti, formatori e protagonisti dell’imprenditoria moderna.

 

Durante l'incontro si parlerà di crescita aziendale, strategie di sviluppo, innovazione nei modelli di business e strumenti pratici per passare da piccole realtà da 5 milioni di fatturato a imprese capaci di generare volumi ben più elevati.



