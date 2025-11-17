Sezioni
Cittadinanza
17/11/2025 06:00:00

Trapani, targhe ovunque: una decina ritrovate in città in poche settimane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-11-2025/trapani-targhe-ovunque-una-decina-ritrovate-in-citta-in-poche-settimane-450.jpg

A Trapani stanno spuntando targhe ovunque. Nell’ultimo periodo, tra social e gruppi locali, sono state segnalate una decina di targhe smarrite o abbandonate in vari punti della città. Molte appartengono alla serie GC, che corrisponde alle immatricolazioni del 2020.

Una di queste è stata trovata in via Salemi e consegnata ai Carabinieri di Borgo Annunziata, un’altra è comparsa in via Canale Scalabrino 116, una è stata lasciata su un cestino in piazzetta Cesarò, un’altra ancora recuperata in zona San Cusumano. Un fenomeno che negli ultimi due mesi è diventato quasi quotidiano.

La mappa degli oggetti smarriti a Trapani parla chiaro: nel 2025 le chiavi restano in cima con circa cinquanta segnalazioni; al secondo posto le targhe. Poi arrivano telecomandi auto, occhiali, portafogli e documenti, insieme ad anelli, bracciali e cellulari. Tra gli oggetti più insoliti ritrovati in città anche un contenitore Glovo e perfino uno scooter abbandonato.

La presenza anomala di targhe smarrite potrebbe incrociarsi con un altro dato significativo: in Italia le auto più rubate restano le citycar. Nella top 5 ci sono Fiat Panda, Fiat 500, Lancia Ypsilon, Fiat Punto e Alfa Romeo Giulietta, modelli molto diffusi anche a Trapani. Un dettaglio che potrebbe spiegare il motivo per cui alcune targhe vengano rubate per essere montate “al volo” su mezzi usati per reati, per poi essere abbandonate in strada.

Perché cadono (o vengono buttate) così tante targhe a Trapani

Le cause più frequenti sono molto locali:

  • strade dissestate, vibrazioni e tombini rialzati;
  • parcheggi stretti e urti ai dissuasori;
  • staffe economiche sulle moto;
  • raffiche e allagamenti che spostano le targhe;
  • vandalismi e abbandono volontario dopo l’uso su mezzi rubati.

Non a caso la Sicilia è terza in Italia per furti di veicoli (19.622 in un anno, +5%). E Trapani compare nella top 3 nazionale per furti di ciclomotori, con 53,5 denunce ogni 100mila abitanti.

Cosa fare se perdi la targa (art. 102 CdS)

  • Denuncia entro 48 ore a Carabinieri o Polizia.
  • Con la denuncia puoi circolare 15 giorni con un pannello sostitutivo.
  • Entro 15 giorni devi chiedere reimmatricolazione allo STA o alla Motorizzazione di Trapani.
  • Restituire la targa posteriore se ancora presente.

Sanzioni: 87–344 euro se non denunci; 78–311 euro se circoli senza reimmatricolare.



