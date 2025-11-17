Controlli nei cantieri in provincia di Trapani, trovate ditte irregolari

17/11/2025 10:31:00

Prosegue l’attività di vigilanza nel settore edilizio da parte del personale del Contingente INL Sicilia in servizio a Trapani.

Nei giorni scorsi, gli ispettori hanno effettuato un accesso in un cantiere che opera in un comune della provincia, dove hanno trovato intente al lavoro 3 ditte, risultate tutte irregolari.

La prima non aveva elaborato il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e non era in possesso della patente a crediti; la seconda impiegava in nero 1 lavoratore su 2; la terza era priva della patente a crediti.

Nei confronti della prima ditta è scattata la sospensione dell’attività per la mancanza del POS; inoltre, per la mancanza della patente a crediti, l’impresa è stata sanzionata e allontanata dal cantiere, con prescrizione a non operare in altri cantieri fino all’ottenimento della patente.

Le sanzioni irrogate ammontano a oltre 7.500 euro.

Nei confronti della seconda ditta è stato adottato il provvedimento di sospensione per lavoro nero, con sanzioni per un importo di 5.000 euro.

La terza impresa è stata allontanate dal cantiere, con prescrizione a non operare in altri cantieri fino all’ottenimento della patente; la sanzione irrogata ammonta a 2.000 euro

Gli ispettori hanno provveduto a sanzionare anche i committenti dei lavori per non avere verificato il possesso della patente da parte delle due ditte.



