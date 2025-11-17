Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
17/11/2025 10:31:00

Controlli nei cantieri in provincia di Trapani, trovate ditte irregolari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/1763372189-0-controlli-nei-cantieri-in-provincia-di-trapani-trovate-ditte-irregolari.jpg

 Prosegue l’attività di vigilanza nel settore edilizio da parte del personale del Contingente INL Sicilia in servizio a Trapani.

 

Nei giorni scorsi, gli ispettori hanno effettuato un accesso in un cantiere che opera in un comune della provincia, dove hanno trovato intente al lavoro 3 ditte, risultate tutte irregolari.

 

La prima non aveva elaborato il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e non era in possesso della patente a crediti; la seconda impiegava in nero 1 lavoratore su 2; la terza era priva della patente a crediti.

 

Nei confronti della prima ditta è scattata la sospensione dell’attività per la mancanza del POS; inoltre, per la mancanza della patente a crediti, l’impresa è stata sanzionata e allontanata dal cantiere, con prescrizione a non operare in altri cantieri fino all’ottenimento della patente.

Le sanzioni irrogate ammontano a oltre 7.500 euro.

 

Nei confronti della seconda ditta è stato adottato il provvedimento di sospensione per lavoro nero, con sanzioni per un importo di 5.000 euro.

 

La terza impresa è stata allontanate dal cantiere, con prescrizione a non operare in altri cantieri fino all’ottenimento della patente; la sanzione irrogata ammonta a 2.000 euro

 

Gli ispettori hanno provveduto a sanzionare anche i committenti dei lavori per non avere verificato il possesso della patente da parte delle due ditte.



Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana

Otium anima l'autunno marsalese con un programma musicale 2025, sostenuto dal Comune di Marsala e dal Ministero della Cultura, il Jazz Club, che porta al Teatro Sollima alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz...







Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...

Native | 14/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763109836-0-otium-promuove-la-scena-jazz-under-35-siciliana.jpg

Otium promuove la scena jazz under 35 siciliana