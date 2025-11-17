Sezioni
Cronaca

» Immigrazione
17/11/2025 18:00:00

Pantelleria, appaltati 1,2 milioni per il centro di accoglienza dei migranti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/pantelleria-appaltati-1-2-milioni-per-il-centro-di-accoglienza-dei-migranti-450.jpg

Il sistema di accoglienza per i migranti a Pantelleria avrà una nuova gestione: il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha infatti assegnato alla cooperativa sociale Sorriso di Canicattì un appalto dal valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro per un periodo di 24 mesi. L’affidamento riguarda l’erogazione dei servizi necessari al funzionamento dell’hotspot dell’isola, che può accogliere fino a 40 persone.

 

La gara, seguita dallo Staff Gare e Contratti dell’ex Provincia e dal dirigente Anna Maria Santangelo, rientra nell’accordo con la Prefettura per supportare le attività di gestione dei migranti sbarcati sull’isola. La cooperativa vincitrice, che ha presentato un ribasso del 7%, dovrà garantire pulizia degli ambienti, distribuzione dei pasti, servizi di assistenza e supporto logistico. Solo per la componente alimentare sono stati previsti oltre 565 mila euro.

 

L’hotspot di Pantelleria accoglie migranti provenienti direttamente dagli sbarchi e funge da punto di transito prima del trasferimento verso altri centri autorizzati. La permanenza media sull’isola varia generalmente da due a tre giorni, salvo condizioni meteo avverse che possono prolungarla.

La struttura è stata allestita alcuni anni fa come presidio temporaneo legato al sistema europeo di gestione delle frontiere (Euaa, già EASO). Da allora è passato sotto la gestione del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. A supporto operano inoltre la polizia scientifica e la Questura, responsabili delle procedure di identificazione e fotosegnalamento.

 

Parallelamente, altri servizi sanitari e di assistenza sono affidati ad altre cooperative, come previsto dal quadro nazionale di gestione dell’accoglienza.

L’obiettivo del nuovo appalto è assicurare continuità nelle attività fondamentali del centro, considerando l’aumento dei flussi stagionali e la necessità di mantenere standard adeguati sia per gli ospiti sia per il personale impegnato nel presidio.



