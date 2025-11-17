Sezioni
Istituzioni

» Dalla Regione
17/11/2025 14:10:00

Sanità in Sicilia, Schifani: "Sinergia pubblico-privato fondamentale per migliorarla"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-11-2025/sanita-in-sicilia-schifani-sinergia-pubblico-privato-fondamentale-per-migliorarla-450.jpg

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, accoglie con favore le parole di Barbara Cittadini, presidente di Aiop Sicilia, che ha sottolineato il ruolo strategico della collaborazione tra settore pubblico e strutture private nella sanità regionale.

 

«Accolgo con vivo compiacimento le dichiarazioni di Barbara Cittadini, che riconoscono e valorizzano il ruolo decisivo della sinergia tra pubblico e privato nella sanità», dichiara Schifani. Una linea che – ricorda – il suo governo ha assunto sin dall’inizio della legislatura, «considerando il privato di eccellenza una leva fondamentale per migliorare l’efficienza del sistema sanitario regionale».

 

Secondo il presidente della Regione, negli ultimi anni sono state stanziate risorse significative per aggredire il nodo delle liste d’attesa, anche grazie al supporto delle strutture private accreditate. Una strategia che, sostiene Schifani, starebbe dando risultati concreti: «Quando pubblico e privato operano in piena sinergia, i cittadini ottengono servizi più rapidi e di maggiore qualità».

 

Il governo regionale – assicura – proseguirà su questa strada: «Continueremo a lavorare con determinazione nell’esclusivo interesse della salute dei siciliani».



