Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di Formula 1

Il maitre d’hotel e titolare del ristorante Da Salvatore di Trapani, Roberto Patti, sarà presente al Gran Premio di Formula 1 di Doha, in programma dal 26 novembre al 1° dicembre 2025. Dopo aver costruito una solida carriera internazionale, Patti torna in Qatar per un'altra edizione prestigiosa dell'evento, questa volta come membro del team di hospitality, selezionato dalla rinomata catena Cipriani.

Originario di Trapani, Patti ha iniziato la sua formazione professionale all'Istituto Alberghiero di Erice. La sua carriera lo ha portato nei luoghi più esclusivi d’Europa, da Cortina d’Ampezzo all’Isola d’Elba, fino a Courmayeur, dove ha affinato la sua arte della ristorazione. A soli 19 anni, decide di perfezionare l'inglese e si trasferisce in Inghilterra, frequentando il college dell’Università di Cambridge. Un’esperienza che gli ha permesso di fare un ulteriore salto di qualità.

Nel corso degli anni, Roberto Patti ha lavorato in alcune delle strutture più prestigiose al mondo. Tra queste, spicca il Gstaad Palace, uno degli hotel di lusso più celebri d'Europa, dove ha trascorso ben 17 stagioni invernali, oltre a essere stato parte dello staff dell'iconico Hotel du Cap-Eden-Roc, situato sulla Costa Azzurra, dove ha ricoperto il ruolo di maitre nel ristorante stellato della struttura.

Nel 2022, dopo aver consolidato la sua carriera internazionale, Patti ha deciso di tornare a Trapani per rilanciare, insieme al fratello Alessandro, la storica trattoria di famiglia, Da Salvatore. È stato proprio questo ritorno alle radici che ha portato successivamente alla chiamata del gruppo Cipriani, che lo ha inserito nel team di hospitality dei Gran Premi di Formula 1, con un ruolo che lo ha visto protagonista nelle edizioni di Abu Dhabi.

Dopo tre esperienze di successo ad Abu Dhabi, il 2025 segna un nuovo capitolo nella carriera di Roberto Patti, con la partecipazione al Gran Premio di Doha, una vetrina internazionale che conferma la sua eccellenza e il suo talento nel panorama dell’hotellerie di lusso mondiale.



