Ottimi risultati per la Pol. Marsala Doc a Palermo, Verona, Ravenna e New York

17/11/2025 12:55:00

Una domenica di grandi emozioni e ottimi risultati tecnici per gli atleti della Polisportiva Marsala Doc, impegnati su vari fronti di gara. A Palermo, in particolare, in sei hanno partecipato alla maratona e addirittura in 25 alla mezzamaratona. Tra i primi da segnalare le belle prestazioni di Dario Stracquadanio (tempo: 3:30:36), Gianpaolo Graffeo (3:33:49) e Michele D’Errico (3:41:54). I primi due hanno ottenuto il loro nuovo primato personale sulla distanza (42.195 metri), mentre il terzo ha conquistato il primo posto nella sua categoria d’età (SM70). Tra i marsalesi, a tagliare il traguardo davanti il Teatro Politeama sono stati anche Vito D’Errico e Ninni Puglia. Il sesto, Ignazio Abrignani, è stato vittima di un infortunio (una caduta, per fortuna senza gravi conseguenze) al 31esimo chilometro. Nella “mezza”, invece, a rappresentare la società del presidente Filippo Struppa sono stati Fabio Sammartano (1:30:52), Vincenzo Parisi (1:41:56), Nino Genna (1:43:18), Ignazio Cammarata, Giuseppe Milazzo, Nino Cusumano, Angelo Sances, Antonio Pizzo, Giuseppe Mezzapelle, Vito Tumbarello, Giuseppe Cerame, Vincenzo Contrino, Matilde Rallo, Pietro Sciacca, Mimmo Ottoveggio, Michele Marino, Antonino Chirco, Gioacchino Sorrentino, Antonio Vatore, Pino Valenza, Antonio Tumbarello, Santino Nizza, Vincenzo Tramati, Salvatore Bevilacqua e Claudia Tumbarello. Contemporaneamente, a rappresentare i colori azzurri alla Maratona e Mezza maratona di Verona sono stati Michele Galfano, Damiano Ardagna e Nicola Palmeri. Alla gara più lunga hanno partecipato alla distanza più lunga. E qui Michele Galfano ha fatto segnare un altro grande tempo (2 ore, 44 minuti e 38 secondi), che si aggiunge alla sua ormai prestigiosa collana di risultati. Ardagna ha fatto registrare un onorevole 3:41:57. Sette giorni prima, alla Maratona di Ravenna sulla distanza più lunga si erano misurati il veterano Ignazio Abrignani (3:52:27), Nino Cusumano (3:58:39), Pino Valenza, Pietro Sciacca e Lara Saladino. Quest’ultima all’esordio nella gara regina dell’atletica. Alla “Mezza”, invece, hanno partecipato Salvatore Bevilacqua e Anna Maria Gentile. Infine, la Marsala Doc è stata presente alla Maratona di New York con Gianni Sorrentino e Vincenzo Parisi, che hanno corso insieme dal primo all’ultimo chilometro. Intanto, sono già aperte le iscrizioni alla seconda Sigel Marathon di Marsala, in programma per il 26 aprile 2026, un appuntamento organizzato dalla Polisportiva Marsala Doc che, richiamando atleti da varie parti d’Italia, e anche dall’estero, promette di regalare emozioni e suggestioni in uno dei contesti più affascinanti della Sicilia, tra storia e natura. Stavolta, partenza e arrivo saranno in piazza della Vittoria, davanti la monumentale Porta Nuova, mentre il percorso si snoderà tra lungomare sud, centro storico e il lungomare che costeggia la riserva naturale dello Stagnone.



