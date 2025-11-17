"Click & Travel", a Trapani il convegno su come il digitale cambia il turismo

17/11/2025 20:00:00

La rivoluzione digitale come leva per ripensare la promozione turistica e trasformare i territori in esperienze. È questo il filo conduttore del convegno “Click & Travel: come il digitale trasforma i luoghi in esperienze”, organizzato dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale e in programma mercoledì 19 novembre alle 10.15 nella sala Gregory Bongiorno di Sicindustria, a Trapani.

La giornata sarà interamente dedicata alle nuove tecnologie applicate al turismo: dai sistemi DMS alle piattaforme di prenotazione esperienziale, strumenti che stanno cambiando la relazione tra destinazioni, operatori e viaggiatori. Una trasformazione che tocca da vicino il territorio della Sicilia occidentale, impegnato a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali.

Ad aprire i lavori saranno la presidente del Distretto, Rosalia D’Alì, e il presidente vicario di Sicindustria, Filippo Amodeo. Tra gli interventi attesi anche quello dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, che illustrerà le nuove strategie promozionali della Regione Siciliana.

Alle 11.30 spazio alla tavola rotonda moderata da Bruno Bertero, destination manager del Distretto, con la partecipazione di diversi esperti del settore:

– Stefan Marchioro, specialista in governance territoriale;

– i rappresentanti di Kumbe, l’agenzia che cura il portale westofsicily.com;

– Tommaso Peduzzi di Regiondo, piattaforma dedicata alla prenotazione di esperienze;

– Ivan Proverbio di Freedom;

– Stefano Tulli di Widering.

Il confronto – sottolinea il Distretto – si inserisce nel percorso di rinnovamento avviato con il passaggio da DMO a DMC e con la realizzazione del nuovo portale digitale. All’iniziativa sono invitati soci pubblici e privati del Distretto e gli operatori turistici della provincia; prevista anche la partecipazione della stampa.

«Il convegno sarà l’occasione per tracciare un primo bilancio della stagione 2025 – spiega Rosalia D’Alì – e per approfondire le nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione. Da mesi lavoriamo a un cambio di passo che punta a valorizzare l’esperienzialità in Sicilia Occidentale, così da rendere il territorio sempre più attrattivo per i visitatori italiani e stranieri».



