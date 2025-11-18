Sezioni
Istituzioni

» Dalla Regione
18/11/2025 20:45:00

Forestali, Schifani annuncia 23 giornate di lavoro in più 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/forestali-schifani-annuncia-23-giornate-di-lavoro-in-piu-450.jpg

Aumentano le giornate lavorative per i forestali siciliani. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha anticipato che nella nuova legge finanziaria – ora all’esame dell’Ars – sarà inserito un incremento di 23 giornate lavorative per tutti gli operai del comparto. Un provvedimento che punta a garantire maggiore stabilità economica ai circa 13.500 addetti a tempo determinato del settore.

 

Il governo regionale ha previsto uno stanziamento di 41 milioni di euro destinati alla tutela e alla manutenzione dei boschi e delle aree forestali. Le risorse serviranno a rafforzare le attività del dipartimento dello Sviluppo rurale, dalla cura del territorio agli interventi di prevenzione degli incendi, con la possibilità di prolungare – in base alle 

condizioni climatiche – l’operatività delle squadre antincendio del Corpo forestale.

 

«L’estensione delle giornate lavorative – ha spiegato Schifani – risponde alle esigenze del personale e rappresenta un investimento sul territorio. È un passo avanti verso una gestione più sostenibile degli oltre 180 mila ettari di aree demaniali della Sicilia».

Il provvedimento, se approvato dall’Ars, entrerà in vigore già nel 2025, aprendo a una stagione di maggiore continuità occupazionale e a un potenziamento delle attività di tutela ambientale nell’Isola.









