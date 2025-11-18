Sezioni
Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per il settore Wedding

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Orgoglio siciliano e grande gioia per vedere riconosciuto il proprio impegno per il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo***** LUXURY WINE RESORT di Marsala (TP) agli Award for Excellence 2026 che si sono svolti nei giorni scorsi a Londra. 

L’evento, promosso ogni anno da Condé Nast Johansens, leader nel panorama dell’ospitalità di lusso a livello internazionale, mira a premiare e valorizzare le realtà che si distinguono per qualità, servizio impeccabile e autenticità siciliana, attraverso parametri di valutazione al top.

Il Baglio Oneto era stato selezionato tra i finalisti per la categoria “Location d’Eccellenza per Matrimoni, Feste e Celebrazioni” e si è aggiudicato il primo posto assoluto per l’area di Europa e Mediterraneo. A far emergere Baglio Oneto, tra le motivazioni per il premio, si evidenzia “un perfetto connubio tra tradizione locale, lusso e attenzione ai dettagli”, da sempre prerogativa del resort della Sicilia Occidentale.

“Questo premio ci riempie di soddisfazione – dice Anna Palmeri Oneto, titolare del resort confermando il nostro impegno quotidiano nell’accogliere al meglio i nostri ospiti. La nostra è una location di magnifica bellezza, ed è una gioia per noi poterla condividere con chi ci sceglie per celebrare un momento importante”.

Da sempre il Baglio Oneto incarna un ideale essenza di Sicilia, una terra di grandi passioni ed emozioni, e con questo prestigioso riconoscimento diventa quasi un ambasciatore di stile a livello internazionale. Uno stile fatto di ritmi lenti, grazie al quale si possono assaporare gli istanti lasciandosi rapire da una sorta di incantamento. Molte coppie hanno scelto, negli anni, Baglio Oneto come location e simbolo di amore, bellezza, fedeltà. Il premio londinese proietta l’antica dimora settecentesca affacciata sul mare e sulle vigne in una nuova dimensione, facendola conoscere ai futuri sposi di tutto il mondo, e consolidando la Sicilia come prima classificata in Europa per l’eccellenza nel settore wedding.

Con oltre 40 anni di storia, Condé Nast Johansens rappresenta un punto di riferimento nello scenario internazionale per la selezione di strutture alberghiere di lusso, con un processo di valutazione che unisce il giudizio di Local Expert, recensioni degli ospiti e votazioni online. I premi sono il riconoscimento complessivo di un’esperienza di ospitalità insuperabile.

“L’ambito che ci vede protagonisti in questa occasione – tiene a sottolineare Anna Palmeri Oneto - è uno dei nostri fiori all’occhiello: Baglio Oneto riceve da 11 anni consecutivi il premio dei Wedding Awards di Matrimonio.com, riconoscimento che viene assegnato alle aziende con più recensioni e migliori valutazioni da parte delle coppie che lo hanno scelto”.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



