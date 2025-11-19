Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/11/2025 11:45:00

Mazara, operaio si taglia la mano mentre lavora il pesce. A processo i datori di lavoro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763549301-0-mazara-operaio-si-taglia-la-mano-mentre-lavora-il-pesce-a-processo-i-datori-di-lavoro.jpg

La Procura di Marsala ha disposto il rinvio a giudizio per Maria Giovanna Barracco e Salvatore Asaro, rispettivamente datrice di lavoro e dirigente di fatto della ditta G.S. Pesca di Mazara del Vallo. I due sono accusati di aver causato — o contribuito a causare — un grave infortunio sul lavoro avvenuto il 19 novembre 2024 all’interno dell’azienda.


Secondo la ricostruzione dell’accusa, un dipendente riportò una “sub amputazione del terzo dito della mano sinistra”, con una prognosi di 118 giorni, mentre svolgeva le proprie mansioni nella sala di lavorazione del pesce.
Le indagini, coordinate dalla Procura (Gruppo E, competente per i reati sul lavoro) e affidate al Servizio Prevenzione e Sicurezza dell’Asp di Trapani, avrebbero fatto emergere numerose violazioni delle norme sulla sicurezza previste dal Testo unico 81/2008.
Tra le contestazioni rivolte ai due imputati figurano:


- mancata formazione del lavoratore sulla salute e sicurezza;


- assenza di un corso abilitante per le mansioni svolte;


- mancata informazione sui rischi connessi all’attività;


- mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;


- mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, tra cui il guanto antitaglio, considerato essenziale per prevenire incidenti come quello avvenuto.


L’udienza predibattimentale è fissata per il 13 febbraio 2026 davanti al Tribunale di Marsala.









Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762863451-0-gestire-i-costi-dello-streaming-strategie-e-consigli.png

Gestire i costi dello streaming: strategie e consigli

Native | 17/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/1762875406-0-roberto-patti-il-maitre-trapanese-vola-a-doha-per-il-gran-premio-di-formula-1.jpg

Roberto Patti, il ristoratore trapanese vola a Doha per il Gran Premio di...