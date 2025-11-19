Sicurezza nel trapanese: 36 denunce, un arresto, 500 persone controllate dai Carabinieri

19/11/2025 11:57:00

Nelle ultime settimane i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani hanno intensificato i controlli in varie zone della provincia considerate più sensibili per sicurezza e legalità. Un’attività straordinaria, affiancata ai normali pattugliamenti, che ha portato a numerosi provvedimenti.

Sono 36 le persone denunciate alla Procura. Le contestazioni più frequenti riguardano guida in stato di ebbrezza (7 casi), guida senza patente (3), inosservanza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria (6) e porto di oggetti atti ad offendere (4).

Segnalati anche episodi di furto, ricettazione, parcheggiatore abusivo, oltre a quattro persone trovate irregolari sul territorio nazionale. Sette soggetti, invece, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droga.

Nel corso delle operazioni è scattato anche un arresto in flagranza: un uomo sorpreso mentre evadeva dagli arresti domiciliari.

Ampio anche il lavoro di controllo: verificati 30 soggetti già sottoposti a misure cautelari o di prevenzione, mentre le pattuglie hanno identificato oltre 500 persone e controllato più di 250 veicoli.

Sul fronte delle sanzioni al Codice della strada, i Carabinieri riportano 40 multe, per un totale di oltre 10 mila euro. Dodici veicoli sono stati fermati o sequestrati.

Il Comando Provinciale annuncia che, in vista delle festività natalizie, i servizi straordinari verranno ulteriormente potenziati per garantire maggiore sicurezza sul territorio.



