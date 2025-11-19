“Femmine Vaganti”, ad Alcamo lo spettacolo sulla resistenza silenziosa delle donne

19/11/2025 17:49:00

Una serata dedicata all’universo femminile, alle sue ferite e alla sua forza nascosta.

Martedì 25 novembre 2025, alle 21, il Teatro Cielo d’Alcamo ospita “Femmine Vaganti – bizzarra indagine su donne resistenti”, il nuovo lavoro scritto da Antonio Pandolfo e interpretato da Stefania Blandeburgo, promosso da Le Pleiadi ODV, dalla cooperativa “Mi Siddia”, dal Lions Club Alcamo e con il patrocinio del Comune.

Lo spettacolo si muove come una piccola antologia teatrale: una galleria di ritratti femminili, diversi per storia e temperamento, che tuttavia finiscono per intrecciarsi in un territorio emotivo comune. Le protagoniste raccontano le proprie lotte interiori, il peso delle aspettative, le fragilità e la volontà ostinata di rimettersi in piedi. Nel fluire dei monologhi emergono smarrimento, resilienza, desideri di rinascita, mostrando come dietro ogni esistenza si nasconda una resistenza silenziosa ma tenace. Pandolfo costruisce una narrazione che alterna ironia e introspezione, svelando quanto la quotidianità femminile sia spesso compressa tra ruoli rigidi e stereotipi. Blandeburgo dà voce a personaggi che cercano una centratura emotiva che sfugge, che inciampano, cadono, ma non rinunciano a reclamare la propria identità. La scena diventa così spazio di liberazione e di ascolto, dove le donne possono raccontarsi senza filtri. Il messaggio finale si concentra sulla necessità di ritrovare un punto di partenza: l’amore per sé stesse, unica bussola capace di guidare attraverso abbandoni, delusioni e ferite che il tempo non sempre lenisce. “Femmine Vaganti” si annuncia come un invito a guardare oltre gli stereotipi e a riconoscere la complessità dell’esperienza femminile.

