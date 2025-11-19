Sezioni
Politica
19/11/2025 17:30:00

Telemarketing selvaggio: da oggi stop alle fine chiamate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763569171-0-telemarketing-selvaggio-da-oggi-stop-alle-fine-chiamate.jpg

Scatta oggi, 19 novembre, il nuovo blocco contro le chiamate “spoofing”, quelle che utilizzano numeri falsificati per aggirare i filtri e truffare gli utenti. Una misura attesa e considerata decisiva per contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio. A commentare la novità è la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, che parla di “risultato concreto a tutela dei cittadini”.

 

«L’entrata in vigore del nuovo blocco contro le chiamate spoofing rappresenta una vittoria importante per la tutela di milioni di utenti – afferma Ternullo –. Un passo avanti necessario, reso possibile grazie all’impegno di Forza Italia, che ha presentato uno specifico emendamento. Da tempo sosteniamo la necessità di porre un freno a truffe e raggiri telefonici che ogni giorno colpiscono famiglie, anziani e persone fragili».

 

Il provvedimento arriva con la seconda fase dei filtri introdotti da Agcom, che da domani si applicheranno anche ai numeri mobili, ampliando così l’azione di contrasto.

«Ringrazio il Dipartimento Tutela dei Consumatori di Forza Italia e il suo responsabile nazionale, l’on. Simone Baldelli, per l’instancabile lavoro condotto – prosegue la senatrice –. I dati diffusi da Agcom parlano chiaro: nella prima fase sono state bloccate circa il 5,74% delle chiamate internazionali in entrata con finti numeri italiani. Con la seconda tranche di filtri ci aspettiamo un ulteriore e significativo calo delle chiamate fraudolente».

Per Ternullo non si tratta soltanto di un intervento tecnico, ma di una misura “concreta, che rafforza la protezione dei cittadini, della loro privacy e della loro sicurezza economica”. «Continueremo a vigilare – conclude –, affinché il tormento delle chiamate truffaldine diventi presto solo un brutto ricordo».



