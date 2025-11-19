Addio all'architetto Silvio Manzo

19/11/2025 08:46:00

E' scomparso l'architetto Silvio Manzo, figura di grande rilievo nel panorama culturale e professionale della provincia di Trapani. Aveva 80 anni ed era molto conosciuto e stimato per la competenza, la gentilezza e la disponibilità che hanno sempre accompagnato la sua lunga carriera.

Per anni è stato alla guida della Soprintendenza ai Beni Architettonici di Trapani, distinguendosi come punto di riferimento nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Grande conoscitore del territorio trapanese, ne ha raccontato la ricchezza storica e naturalistica anche attraverso numerosi saggi e pubblicazioni.

Ha partecipato a importanti interventi di restauro, tra cui quello del Tempio di Segesta, alla realizzazione del Parco Archeologico di Selinunte, e ai lavori di manutenzione di diversi monumenti ed edifici sacri. È stato anche componente della Commissione Toponomastica del Comune di Mazara del Vallo.

Uomo di molte passioni, amava profondamente la natura e la caccia, tanto da essere per anni referente del Circolo Unione Cacciatori e promotore del Museo Ornitologico di piazza della Repubblica, sempre a Mazara.

Lascia la moglie Nanette e i figli Massimo e Stefania.

I funerali dell’architetto Silvio Manzo saranno celebrati giovedì 20 novembre alle ore 15:00 presso la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo.

La salma sarà poi sepolta nella cappella di famiglia nel cimitero comunale di Trapani.