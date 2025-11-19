La Sicilia Occidente al "Targul de Turism" di Bucarest

19/11/2025 13:00:00

La Sicilia Occidentale approda al Targul de Turism di Bucarest, la più importante fiera dedicata al turismo in Romania, in programma dal 20 al 23 novembre. Un’occasione strategica per promuovere le bellezze e le potenzialità del territorio in un mercato dinamico, in crescita e con collegamenti diretti con l’Isola.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra un gruppo di imprenditori locali e alcuni enti del territorio, con il coordinamento di Trapani Welcome e il sostegno economico di tre Comuni. L’obiettivo è rafforzare la presenza della Sicilia Occidentale sui mercati esteri e attrarre nuovi flussi turistici, puntando su un pubblico che viaggia tutto l’anno.

In un’epoca in cui il digitale domina la comunicazione, gli operatori sottolineano l’importanza del contatto diretto e della presenza fisica nelle fiere internazionali: “nell’era del virtuale – spiegano – l’incontro umano resta fondamentale per creare relazioni e nuove opportunità”.

Bucarest e la Romania rappresentano un bacino turistico sempre più interessante per l’Isola, grazie ai collegamenti diretti con gli aeroporti siciliani operati da Wizzair e Ryanair. Per l’occasione è stata inoltre realizzata una rivista in lingua rumena, dedicata alle eccellenze e ai servizi della Sicilia Occidentale: un prodotto editoriale pensato per un pubblico selezionato, che racconta il territorio attraverso natura, storia, enogastronomia, cultura ed eventi.

Allo stand dedicato parteciperanno: Comune di San Vito Lo Capo - Comune di Mazara del Vallo - Comune di Favignana – Isole Egadi - Trapani Tourism Service

Nuara Cook Sicily - San Vito Tour - Torre Lines - SeaSanVito - Pro Loco Trapani Centro - Scopeltour - TDS Rental Services

Associazione Albergatori Castellammare – Scopello.



