Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
20/11/2025 09:13:00

Annullata l'interdittiva antimafia ad un'impresa di Erice

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763626550-0-annullata-l-interdittiva-antimafia-ad-un-impresa-di-erice.jpg

Il TAR Palermo ha annullato un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Trapani nei confronti di una ditta di Erice che opera nella vendita di prodotti per l’igiene e la pulizia della casa. Il provvedimento era stato contestato dal titolare dell’azienda, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.

 

La vicenda

La Prefettura aveva preannunciato l’interdittiva lo scorso 3 aprile, ritenendo l’impresa esposta al rischio di infiltrazioni mafiose a causa della condanna del coniuge del titolare per associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori.

La ditta aveva replicato che la sola condanna del familiare non fosse sufficiente a giustificare un provvedimento così grave, anche alla luce delle dimensioni ridotte dell’attività, ritenuta strutturalmente incapace di agevolare operazioni criminali.

Nonostante le osservazioni, la Prefettura aveva comunque firmato l’interdittiva, motivandola però su elementi diversi da quelli comunicati all’avvio del procedimento: in particolare, sui presunti legami parentali del titolare con soggetti considerati vicini ad ambienti mafiosi.

 

Il ricorso e la decisione del TAR

Il titolare ha quindi impugnato l’interdittiva davanti al TAR Palermo, sostenendo – tramite i propri legali – che la Prefettura avesse violato l’articolo 92 del Codice Antimafia, che impone di comunicare in modo completo e puntuale tutti gli elementi alla base del provvedimento, per garantire un reale contraddittorio.

Secondo la difesa, alla ditta era stato notificato un unico elemento, mentre l’interdittiva definitiva si basava su un quadro indiziario completamente diverso, impedendo così un confronto effettivo e trasparente.

Il TAR ha accolto le tesi degli avvocati, riconoscendo la violazione della normativa sul contraddittorio e disponendo – già in fase cautelare – l’annullamento dell’interdittiva antimafia.

Le indagini amministrative e gli accertamenti sulla posizione dell’impresa proseguiranno nei canali ordinari.









Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762962623-0-visura-catastale-storica-per-soggetto-cos-e-a-cosa-serve-e-quando-diventa-indispensabile.jpg

Visura catastale storica per soggetto: cos’è, a cosa serve e...

Native | 20/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763625502-0-l-agenda-della-memoria-trapanese-eventi-che-costruiscono-identita-e-appartenenza.jpg

L’agenda della memoria trapanese: eventi che costruiscono...

Native | 18/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-11-2025/1763462327-0-baglio-oneto-primo-classificato-ai-conde-nast-award-di-londra-per-il-settore-wedding.jpg

Baglio Oneto, primo classificato ai Condé Nast Award di Londra per...