Mafia e politica a Trapani: la Cassazione si pronuncia. Condanna definitiva per Ruggirello

20/11/2025 07:14:00

La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne del processo Scrigno, l'inchiesta dei Carabinieri che nel 2019 disvelò ancora una volta l’intreccio tra politica, consenso elettorale e Cosa nostra nel Trapanese.

Al centro della sentenza definitiva c’è Paolo Ruggirello, ex deputato regionale, già condannato nei primi due gradi di giudizio a dodici anni per concorso esterno in associazione mafiosa.

È la fine di un percorso giudiziario lungo sei anni. La Cassazione conferma quasi integralmente la sentenza d’appello dello scorso gennaio, certificando l’esistenza di quel “patto sinallagmatico” che, tra il 2017 e il 2018, legava candidati e cosche: voti in cambio di favori, sostegno elettorale in cambio di disponibilità. Un meccanismo che ha attraversato Campobello di Mazara, Trapani, Paceco, Castelvetrano.

La Corte di Cassazione ha dunque messo la parola fine sul processo Scrigno, confermando in via definitiva le condanne per tutti gli imputati principali. Tra questi c’è Paolo Ruggirello, ex deputato regionale trapanese, figura centrale dell’inchiesta e già condannato nei primi due gradi di giudizio a 12 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

Con il verdetto di ieri, la condanna diventa definitiva. Per l’ex politico, che dallo scorso marzo era in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare, si profila ora un nuovo ingresso in carcere.

Ruggirello era stato scarcerato il 18 marzo 2025 dopo aver trascorso anni tra carcere e domiciliari: i termini massimi di custodia cautelare erano scaduti mentre si attendeva il deposito delle motivazioni della sentenza d’Appello e il successivo giudizio della Cassazione.

Una vicenda che si chiude dopo sei anni di processo, inchieste e udienze, ma che lascia aperte molte domande sulla tenuta delle istituzioni nei territori dove Cosa nostra continua a cercare – e trovare – sponde nelle stanze della politica.



