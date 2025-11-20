Trapani, porto d'armi sospeso per stalking a guardia giurata: il Tar riabilita l'agente

20/11/2025 11:00:00

È una di quelle vicende che, pur nascendo lontano, parlano molto anche a Trapani. E non solo perché la storia personale affonda qui le sue radici, tra segnalazioni, denunce incrociate e una relazione finita male. Ma perché la decisione presa dal TAR di Firenze sul porto d’armi dell'agente, originario della provincia, che si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale difeso dagli avvocati Maurizio Miceli e Andrea Nicosia, rompe uno schema quasi automatico che negli ultimi anni ha segnato moltissimi procedimenti analoghi.

L'agente, oggi residente in Toscana e impiegato come Guardia Particolare Giurata, si era visto revocare porto d’armi e licenza dopo una serie di segnalazioni arrivate da tre uffici diversi: Carabinieri di Marsala, Carabinieri di Trapani e Questura di Firenze. Una catena di atti nati dal conflitto con l’ex compagna, che vive a Trapani, e da una denuncia per stalking da lei presentata. Ma quel procedimento è stato archiviato. E non solo: sono invece le denunce presentate dall'agente ad avere portato la donna a giudizio per minacce aggravate.

Un quadro che, a leggere gli atti, non è stato adeguatamente valutato dalla Prefettura. E qui sta il punto: il TAR ha riconosciuto che il provvedimento prefettizio era costruito su informazioni superate, non aggiornate alla realtà giudiziaria. Un dettaglio tutt’altro che marginale. Perché nella prassi amministrativa italiana, soprattutto in presenza di denunce legate alla sfera familiare o affettiva, il divieto di detenzione armi arriva quasi automaticamente. È una tutela “di riflesso”, dettata dal clima del Codice Rosso e da una prudenza estrema che spesso trasforma la precauzione in rigidità.

Questa volta no. Il TAR di Firenze ha sospeso il divieto, sottolineando due elementi chiave:

– l’archiviazione delle accuse contro la guardia giurata, che l’amministrazione non può ignorare né minimizzare;

– il danno lavorativo gravissimo, perché una guardia giurata senza porto d’armi semplicemente non può vivere del proprio mestiere.

Un passaggio che pesa, soprattutto in una provincia come Trapani dove decine di lavoratori vivono lo stesso equilibrio delicato tra responsabilità professionale e rigidezza normativa, e dove i conflitti familiari finiscono spesso per generare procedimenti amministrativi paralleli. In molti casi, basta una denuncia poi dimostratasi infondata per perdere il lavoro, e non sempre i ricorsi riescono a ribaltare la situazione.

In questa ordinanza, invece, il Tribunale dice qualcosa di diverso: che non basta un vecchio rapporto dei Carabinieri, che non bastano segnalazioni generiche, e che la conflittualità non può essere considerata pericolosità in automatico. Serve un’analisi seria, attuale, verificata. E soprattutto servono motivazioni vere.

Non è una sentenza definitiva. Il merito sarà discusso il 26 febbraio 2026. Ma resta il valore di questa decisione intermedia, che in casi come questo è spesso decisiva quanto un verdetto finale.

È una storia che tocca Trapani perché nasce da qui. Ma parla a molti di più: parla di come si raccontano i conflitti, di come si trasformano in procedimenti, e di quanto una riga scritta in un rapporto, se non aggiornata, possa travolgere famiglie e lavoro. E parla anche della necessità, oggi più che mai, di tornare a guardare caso per caso, invece di affidarsi a riflessi automatici. Il TAR lo ricorda con una frase che pesa: “L’amministrazione non ha motivato in modo adeguato la possibilità di superare la rilevanza dell’archiviazione”.



