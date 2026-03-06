Scalatrici bloccate sulla parete di Monte Monaco. Salvate in piena notte

06/03/2026 12:39:00

Complesso intervento notturno del Soccorso Alpino (CNSAS) sulla parete di Monte Monaco a San Vito Lo Capo. Due scalatrici polacche, dopo avere attaccato la via “Fratelli Titt" - Via delle Punte nella mattina di giovedì, sono rimaste bloccate, in fase di discesa, al quinto tiro della via, a circa 150 metri da terra, a causa dell'incastro delle doppie, effettuate con una corda ed un sagolino.

I compagni delle scalatrici, poco prima delle 18.00, mediante Centrale NUE 112, hanno richiesto un intervento di soccorso. La chiamata è stata trasferita per competenza alla Centrale Operativa 118 Palermo - Trapani, che ha attivato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, quale proprio referente esclusivo per il soccorso in montagna, ambienti impervi ed in grotta.

I Tecnici del Soccorso Alpino, giunti alla base della parete, hanno individuato la luce di una delle due arrampicatrici e per raggiungerle hanno scalato di notte la parete. Le due donne sono state raggiunte su un piccolo terrazzo, infreddolite e stanche. I Tecnici del Soccorso Alpino, dopo avere attrezzato in parete una sequenza di ancoraggi, hanno iniziato a calare mediante le corde le due scalatrici, sino a farle giungere alla base della parete, dove una squadra, in cui era presente un medico ed un infermiere del Soccorso Alpino, hanno valutato le condizioni sanitarie delle due scalatrici. Successivamente, mediante alcune corde fisse, è stata raggiunta la base della parete.



