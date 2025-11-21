Spazi confinati e nuovo accordo Stato-Regioni: incontro informativo della CNA a Marsala

21/11/2025 18:56:00

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto una regolamentazione aggiornata sulla formazione per le attività svolte negli spazi confinati o sospetti di inquinamento — come cisterne, pozzi, condotti, serbatoi e ambienti con accesso difficoltoso o scarsa ventilazione naturale. Le imprese che impiegano personale in questi contesti, inclusi operatori, supervisori e lavoratori autonomi, sono oggi tenute ad adeguarsi ai nuovi e più rigorosi criteri formativi, indispensabili per garantire competenze adeguate e ridurre il rischio di incidenti.

La normativa prevede percorsi formativi obbligatori, articolati in una parte teorica e una pratica, finalizzati a prevenire situazioni di pericolo legate alla presenza di gas tossici, atmosfere esplosive, carenza di ossigeno o sostanze infiammabili.

Su questi temi si concentrerà l’incontro informativo gratuito organizzato dalla CNA di Trapani, in programma sabato 29 novembre, a partire dalle ore 9, presso l’I.S.I.S. “Abele Damiani” di Marsala, in via Trapani 218.

All’evento prenderanno parte importanti rappresentanti istituzionali, tra cui il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Angelo Giurdanella, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Trapani, Antonino Galfo, il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Trapani, Vincenzo Fontana, e i responsabili del Dipartimento di Prevenzione S.Pre.S.A.L. e dell’EBAS Sicilia.

Presenti anche il Dirigente scolastico dell’ISIS Abele Damiani, Domenico Pocorobba, il Segretario di CNA Sicilia, Piero Giglione, e il Presidente provinciale CNA Trapani, Giuseppe Orlando.

Tra i relatori: Maria Cristina Blandino, esperta in prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

Mario Bosco , responsabile INAIL Trapani

, responsabile INAIL Trapani Dalila Silvano , consulente in sicurezza sui luoghi di lavoro

, consulente in sicurezza sui luoghi di lavoro Christian Sbocchi , consulente della Prefettura di Roma e autore del manuale “Lavori in spazi confinati e DPI”

, consulente della Prefettura di Roma e autore del manuale Francesco Vallone, responsabile dell’Ufficio delle Professioni Sanitarie Tecniche di Prevenzione, Vigilanza e Ispezione

Durante la mattinata sarà possibile assistere anche a dimostrazioni pratiche riguardanti le procedure di prevenzione e sicurezza negli spazi confinati.

La partecipazione all’evento consente di ottenere 3 crediti formativi validi per l’aggiornamento professionale.



