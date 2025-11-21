Consorzi di Bonifica in Sicilia, al via le stabilizzazioni

21/11/2025 07:00:00

Partono le procedure di stabilizzazione per i lavoratori dei Consorzi di bonifica della Sicilia. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, dopo l’incontro di questa mattina con commissari e dirigenti degli enti consortili delle aree orientale e occidentale dell’Isola.

«Dal primo dicembre – spiega Sammartino – verranno stabilizzati tutti i lavoratori che ne hanno diritto sulla base delle graduatorie vigenti, come previsto dall’articolo 9 della legge 31/2025 approvata dall’Ars». Una misura che, secondo l’assessore, «consentirà di migliorare i servizi offerti alle imprese agricole e di garantire maggiore stabilità economica ai dipendenti e alle loro famiglie».

Già dalla prossima settimana, inoltre, gli altri operai stagionali inizieranno le 23 giornate lavorative aggiuntive previste per il 2025. Dal 2026 è previsto un impiego annuale di 156 giornate.

*****

Studentessa aggredita a Messina, Turano: «Episodio grave, solidarietà alla ragazza e alla comunità scolastica»

L’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, interviene sull’aggressione avvenuta al liceo Basile di Messina, dove una studentessa sarebbe stata colpita da coetanee esterne all’istituto. Un episodio definito «estremamente grave» dall’esponente del governo regionale.

«Se fosse confermato che le responsabili non appartengono alla scuola, sarebbe ancora più allarmante – afferma Turano –. Episodi così violenti e inaccettabili, ai danni di studenti e personale scolastico, stanno diventando sempre più frequenti e non possono essere tollerati».

Turano esprime «solidarietà e vicinanza alla giovane coinvolta, alla sua famiglia e a tutta la comunità scolastica», ricordando la necessità di garantire che l’ambiente scolastico rimanga «un luogo sicuro, dove poter studiare e lavorare in serenità».

*****

Festa dell’albero, Sammartino negli istituti penali per minorenni di Palermo e Catania

Torna la Festa dell’albero, iniziativa promossa dalla Regione Siciliana in occasione della Giornata nazionale dedicata al patrimonio boschivo. L’evento, organizzato dall’assessorato dell’Agricoltura, punta ad avvicinare gli studenti alla tutela dell’ambiente e coinvolgerà nel corso dell’anno 120 scuole siciliane, impegnate in visite didattiche nelle aree forestali e protette.

Dopo due edizioni ospitate negli istituti scolastici, la celebrazione di quest’anno si sposta negli istituti penali per minorenni. Venerdì 21 novembre l’assessore Luca Sammartino sarà alle 11.30 all’istituto penitenziario minorile di Palermo, dove verrà piantato un ulivo, e alle 15 a quello di Catania, dove sarà messo a dimora un carrubo.



