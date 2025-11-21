Sezioni
Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a Marsala e Mazara

Il Thanksgiving è una delle ricorrenze più sentite negli Stati Uniti: una giornata dedicata alla gratitudine, alla famiglia e alla condivisione, celebrata ogni anno con il tradizionale pranzo e il famoso taglio del tacchino. Un momento che, oltrepassando i confini americani, la Morgan School porta anche quest’anno nelle sue sedi di Marsala e Mazara del Vallo.

Venerdì 28 novembre la scuola apre le porte a bambini, ragazzi e famiglie per un pomeriggio immerso nella cultura anglosassone.

A Marsala, si parte alle 16.00 con attività e giochi per i bambini tra i 6 e i 12 anni, fino alle 17.30. Dalle 17.30 alle 19.00 l’atmosfera cambia: arrivano gli adulti insieme ai più piccoli, per vivere insieme il momento clou della festa, il taglio del tacchino, rito simbolico del Thanksgiving.

A Mazara del Vallo il programma segue lo stesso spirito: dalle 17.00 alle 18.30 spazio a kids e teens, mentre dalle 18.30 alle 20.00 tocca alle famiglie, che concludono la giornata con il taglio del tacchino e un momento di partecipazione collettiva.

La Morgan School propone così un’occasione di incontro e scoperta, unendo apprendimento linguistico e cultura attraverso una celebrazione che negli USA rappresenta un forte valore comunitario.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito o la pagina Facebook di Marsala e Mazara del Vallo della Morgan School.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









