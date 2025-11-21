Trapani celebra il 60° anniversario dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro

21/11/2025 00:35:00

Oggi 21 novembre 2025, alle ore 15.00, la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Trapani ospiterà un importante momento di riflessione e celebrazione per l’intera comunità professionale dei Consulenti del Lavoro. In occasione del 60° anniversario dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani, infatti, si terrà il convegno dal titolo “La professione del Consulente del Lavoro. Dalle origini alla Riforma degli ordinamenti professionali”, un evento che punta a ripercorrere la storia della categoria, analizzando al contempo le trasformazioni normative e le sfide che attendono la professione.

Ad aprire i lavori sarà il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Rosario De Luca, la cui presenza sottolinea il valore nazionale dell’iniziativa. Accanto a lui interverranno figure di rilievo del panorama professionale siciliano e nazionale:

Giuseppe Carambia , Presidente della Consulta regionale dei Consulenti del Lavoro della Sicilia;

, Presidente della Consulta regionale dei Consulenti del Lavoro della Sicilia; Salvatore Miceli , Presidente del Consiglio Provinciale di Trapani;

, Presidente del Consiglio Provinciale di Trapani; Fabio Faretra , Direttore Generale dell’Enpacl, l’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro;

, Direttore Generale dell’Enpacl, l’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro; Enrico Vannicola, Presidente nazionale ANCL, l’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

La presenza congiunta di Ordine, Consulta, Enpacl e ANCL contribuisce a dare al convegno un’impronta non solo celebrativa, ma anche di indirizzo sul futuro della professione e sulla sua evoluzione normativa.

Il convegno è inoltre valido ai fini della Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro e attribuisce quattro crediti deontologici, confermando così la volontà dell’Ordine trapanese di coniugare la ricorrenza con un’occasione di aggiornamento professionale di alto profilo.

L’appuntamento si propone di ripercorrere i principali passaggi storici che hanno portato la categoria a ricoprire un ruolo sempre più centrale nel mercato del lavoro e nel sistema delle imprese, fino ad arrivare alle più recenti riforme degli ordinamenti professionali, che stanno ridisegnando competenze, responsabilità e ambiti di intervento dei CdL.

L’anniversario rappresenta anche l’occasione per valorizzare il contributo offerto in questi decenni dai Consulenti del Lavoro di Trapani, che con competenza, presidio normativo e vicinanza alle imprese hanno accompagnato l’evoluzione economica del territorio. Il convegno punta dunque a unire memoria e prospettiva, celebrando la continuità della professione e la sua capacità di innovarsi davanti ai cambiamenti del mercato del lavoro, della legislazione e della digitalizzazione dei processi.



