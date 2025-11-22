Sezioni
Economia

» Agroalimentare
22/11/2025 15:00:00

Rosi Napoli e Isabella Catalano partecipano alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/1763815008-0-rosi-napoli-e-isabella-catalano-partecipano-alla-settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo.jpg

 

Due chef siciliane, provenienti dalle due estremità dell’isola, portano il gusto della Sicilia nel cuore dei Balcani. La trapanese Rosi Napoli, e Isabella Catalano, della Sicilia orientale, sono volate a Belgrado per partecipare alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, un’iniziativa promossa dall’Ambasciata d’Italia in collaborazione con il Sistema Italia (ICE-Agenzia, Istituto Italiano di Cultura, Camera di Commercio Italo-Serba e Confindustria Serbia).

 

Durante la settimana, le due chef terranno cinque lezioni presso l’istituto alberghiero Visoka hotelijerska škola, condividendo con gli studenti i segreti della cucina italiana e preparando piatti della tradizione enogastronomica italiana. Non mancherà una masterclass dedicata ai “Sapori di Sicilia”, rivolta ai colleghi serbi, che si terrà presso il centro Metro Ho.Re.Ca.

 

L’iniziativa punta a valorizzare la gastronomia italiana tra tradizione e innovazione, celebrando il valore identitario, sociale ed economico della cucina italiana e la sua candidatura a patrimonio immateriale dell’UNESCO.

“Per me – ha dichiarato la Chef Rosi Napoli – questa è un’opportunità unica per promuovere la mia terra e trasmettere ai ragazzi l’amore per la cucina. Ringraziamo l’Ambasciatore Luca Gori e Roberto Cincotta, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Belgrado.”

 

“Il mio obiettivo è valorizzare il territorio – ha aggiunto la Pastry Chef Isabella Catalano – portando la nostra arte dolciaria in un contesto internazionale come questo. Lavorare in sinergia con Rosi Napoli mi ha permesso di esprimere al meglio la mia creatività e di esaltare i prodotti eccezionali della nostra terra.”

 

“Tocca a noi, come chef – ha concluso Rosi Napoli – dare valore a ciò che mangiamo, far riscoprire sapori dimenticati e piatti che parlano di tradizione ma guardano al futuro. Questi piatti rappresentano la nostra identità culturale, il nostro territorio e la nostra meravigliosa cucina italiana. E quale occasione migliore della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo per farlo?”









