Economia

Chef trapanesi al corso per giudici della Federazione Italiana Cuochi

Professionisti della provincia di Trapani protagonisti a Palermo al seminario internazionale dedicato alle competizioni di pasticceria. Gli chef dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi hanno partecipato al “Seminario Pastry Arts” organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi nelle cucine dell’Accademia Gambero Rosso.

Il corso è stato tenuto dal Master Pastry Chef Worldchefs Gilles Renusson in collaborazione con il maestro Giuseppe Giuliano. Un appuntamento tecnico di alto livello, pensato per formare e aggiornare i professionisti che intendono entrare nel circuito delle giurie ufficiali delle competizioni gastronomiche internazionali.

A rappresentare il territorio trapanese c’erano gli chef Rocco Pace, Antonino Grammatico, Giuseppe Peraino e il giovane aspirante chef Dennys Sarzana, guidati dal presidente dell’Associazione provinciale, lo chef Rocco Di Marzo.

 

Il percorso consente di ottenere la certificazione come giudici nelle competizioni riconosciute dal circuito Worldchefs o di rinnovare le licenze già acquisite. Un passaggio importante per chi vuole affiancare all’attività in cucina anche quella di valutatore nelle gare professionali, sempre più centrali nel panorama gastronomico internazionale.

«Un altro tassello importante per la nostra associazione – ha dichiarato il presidente Di Marzo – ma anche per tutto il territorio provinciale». E ancora: «Un’occasione per crescere professionalmente e acquisire nuove competenze».

La presenza degli chef trapanesi a eventi formativi di respiro internazionale conferma l’attenzione dell’associazione verso l’aggiornamento continuo e la valorizzazione delle professionalità locali, in un settore, quello dell’enogastronomia, che rappresenta uno dei punti di forza dell’economia e dell’identità della provincia di Trapani.

 









