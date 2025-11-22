Sezioni
22/11/2025 19:28:00

Marsala: il cordoglio della Camera Penale per la scomparsa di Danila Tranchida

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/marsala-il-cordoglio-della-camera-penale-per-la-scomparsa-di-danila-tranchida-450.jpg

Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa della nostra cara collega Danila Tranchida. Avvocato di grande sensibilità e professionalità, Danila si è sempre distinta per i suoi modi gentili, cortesi e delicati, e per quella naturale eleganza che la caratterizzava tanto nel tratto umano quanto nella vita professionale. 

 

La sua presenza attiva e partecipe all’interno della Camera Penale di Marsala ha rappresentato un valore autentico per tutti noi.

A nome dell’intera Camera Penale di Marsala, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, al padre Diego e alla madre Antonella, ai fratelli Massimiliano, Gabriele e Raffaello ed alla cognata Giusy, stringendoci a loro in questo momento di profondo dolore. 

 

Il ricordo di Danila rimarrà vivo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare con lei.

 

Camera Penale di Marsala


Se ne sono andati | 2025-11-21 16:49:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/marsala-addio-a-margherita-catanzaro-250.jpg

Marsala, addio a Margherita Catanzaro

È con profondo dolore e immensa commozione che la famiglia annuncia la scomparsa di Margherita Catanzaro, l’indimenticabile Maestra Margherita della Scuola Elementare della contrada Addolorata. Si è spenta...

Se ne sono andati | 2025-11-22 12:46:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/1763812189-0-marsala-e-morta-paola-danila-tranchida.jpg

Marsala: è morta Paola Danila Tranchida

Marsala è scossa dalla notizia della morte improvvisa di Paola Danila Tranchida, giovane e stimata avvocata del Foro marsalese. Una scomparsa che lascia un profondo dolore nella comunità professionale e in quanti l’hanno...