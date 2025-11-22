Marsala: il cordoglio della Camera Penale per la scomparsa di Danila Tranchida

22/11/2025 19:28:00

Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa della nostra cara collega Danila Tranchida. Avvocato di grande sensibilità e professionalità, Danila si è sempre distinta per i suoi modi gentili, cortesi e delicati, e per quella naturale eleganza che la caratterizzava tanto nel tratto umano quanto nella vita professionale.

La sua presenza attiva e partecipe all’interno della Camera Penale di Marsala ha rappresentato un valore autentico per tutti noi.

A nome dell’intera Camera Penale di Marsala, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, al padre Diego e alla madre Antonella, ai fratelli Massimiliano, Gabriele e Raffaello ed alla cognata Giusy, stringendoci a loro in questo momento di profondo dolore.

Il ricordo di Danila rimarrà vivo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare con lei.

Camera Penale di Marsala