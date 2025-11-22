Liberty, mezzi in avaria con passeggeri a bordo: le intercettazioni e i timori

22/11/2025 11:33:00

Navi in servizio nonostante problemi tecnici gravi, rischi d’incendio durante la navigazione, pressioni per garantire le tratte anche senza mezzi di riserva. L’inchiesta della Procura di Trapani su Liberty Lines – culminata nel decreto di sequestro preventivo disposto d’urgenza – ricostruisce un quadro allarmante delle condizioni di sicurezza dei collegamenti marittimi con le isole Egadi.

Il provvedimento, che conta 46 indagati tra dirigenti, comandanti e personale tecnico della compagnia, contesta un sistema durato anni, fatto di avaria taciute, giornali di bordo falsificati e navi in navigazione con problemi tali da costituire “vera e propria avaria”. Anche quando a bordo c’erano decine o centinaia di passeggeri.

Secondo la Procura, l’obiettivo sarebbe stato duplice: non interrompere le tratte e non compromettere i rapporti economici con la Regione Siciliana, che erogava compensazioni per oltre 14,9 milioni di euro.

Le intercettazioni: “Ho 102 passeggeri e rischio di andare a fuoco”

Il livello di rischio emerge con forza dalle intercettazioni, in particolare quelle del 26 aprile 2022. A parlare sono Nunzio Formica, dirigente Liberty Lines, e Massimo Grillo, comandante.

Grillo racconta di essere partito da Vulcano con 102 passeggeri a bordo, malgrado un problema grave ai motori:

«Qua sono sei cilindri che buttano gasolio dappertutto… rischio di andare a fuoco con i passeggeri».

Formica risponde:

«Per me puoi sospendere il servizio immediatamente… perché non mi hai chiamato prima? Li facevamo venire con un altro aliscafo».

Grillo ribatte:

«Una cosa è che me ne vado a fuoco da solo, una cosa è che me ne vado a fuoco con i passeggeri».

È lo stesso comandante a rimarcare l’assurdità della situazione:

«Sono persone di sessant’anni, bambini di cinque anni… lui [l’altro comandante] è partito da Salina vuoto e ha scaricato tutto a me».

Un passaggio che sintetizza perfettamente ciò che la Procura definisce un sistema strutturale, non un episodio isolato.

Il quadro dell’accusa: mezzi inefficienti e documenti falsificati

Il decreto elenca casi su casi in cui aliscafi e catamarani sono stati impiegati nonostante:

problemi ai motori

perdite di gasolio

infiltrazioni d’acqua in sentina

carenze nell’impianto antincendio

guasti elettrici che compromettevano timoni e generatori

assenza di componenti obbligatorie

Il tutto accompagnato – secondo l’accusa – da omissioni sistematiche nei giornali nautici e nella comunicazione al RINA e alla Capitaneria.

Il risultato? Navi descritte come perfettamente operative, mentre le carte giudiziarie evidenziano che erano, in più episodi, a rischio incendio, con problemi che avrebbero richiesto «immediata interruzione del servizio».

Il caso del “Carlotta M.”: dieci giorni di avarie taciute

Tra gli episodi centrali, quello del monocarena “Carlotta M.”, rimasto in servizio dal 27 aprile al 5 maggio 2021 con:

bassa pressione dell’olio dell’invertitore

condizioni tali da costituire «vera e propria avaria»

mancata comunicazione delle criticità

giornali di bordo falsificati

I comandanti coinvolti risultano indagati anche per falsità ideologica e omessa denuncia delle avarie.

La truffa aggravata alla Regione: compensazioni per 14,9 milioni

Secondo la Procura, Liberty Lines avrebbe ottenuto le proroghe e le compensazioni economiche regionali occultando lo stato reale della flotta, inducendo in errore l’amministrazione regionale.

Una condotta contestata come truffa aggravata per un importo pari a 14.980.017,26 euro.

Il nodo politico: il servizio pubblico verso le isole

L’inchiesta solleva una domanda enorme:

Chi garantiva davvero la sicurezza delle tratte?

E cosa accade quando un servizio pubblico essenziale – il collegamento con le isole – si regge su navi che, secondo la Procura, avrebbero dovuto essere ferme in cantiere?

La risposta è nelle intercettazioni:

«Se sei a rischio incendio, torna indietro e lascia i passeggeri… Ma perché non me l’hai detto prima?»

Frasi che, lette alla luce dei reati contestati, assomigliano più a un estremo tentativo di minimizzare l’emergenza che a un meccanismo strutturato di controllo.



