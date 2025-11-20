Sezioni
Cronaca

» Corruzione
20/11/2025 20:15:00

Liberty Lines, l’inchiesta si allarga: ecco tutti gli indagati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/liberty-lines-l-inchiesta-si-allarga-ecco-tutti-gli-indagati-450.jpg

L’inchiesta che ha portato al sequestro preventivo di Liberty Lines e della SNS – Società di Navigazione Siciliana, due colossi del trasporto veloce da e per le isole minori, disegna un quadro investigativo imponente: decine indagati, tra dirigenti, comandanti, tecnici, funzionari e le stesse società.

È un terremoto giudiziario che riporta al centro dell’attenzione pubblica il sistema delle sovvenzioni regionali per i collegamenti marittimi e gli obblighi di sicurezza degli aliscafi, un settore che – come dimostra la storia recente – è sensibile, strategico e spesso attraversato da zone d’ombra.

Secondo la Procura di Trapani, la Liberty Lines avrebbe omesso di segnalare avarie e criticità tecniche dei mezzi, continuando comunque a effettuare le corse e percepire integralmente i contributi pubblici previsti dal contratto di servizio.

La società respinge le accuse, parla di provvedimento “privo dei presupposti” e annuncia immediato ricorso. Intanto, l’amministrazione giudiziaria garantirà la continuità dei collegamenti, che proseguiranno regolarmente.

Di seguito, l’elenco completo degli indagati, con l’indicazione del solo anno di nascita e la premessa, che vale per tutti, della presunzione di innocenza. 

 

  • Alessandro Forino (1959)
  • Anna Alba (1960)
  • Marco Dalla Vecchia (1963)
  • Gianluca Morace (1968)
  • Ferdinando Morace (1986)
  • Giancarlo Licari (1972)
  • Nunzio Formica (1964)
  • Giuseppe Zichichi (1969)
  • Salvatore Strazzera (1963)
  • Michele Giacalone (1978)
  • Giuseppe Banano (1973)
  • Mirko Ballotta (1986)
  • Giuseppe Petralia (1980)
  • Gaspare Cortesiano (1970)
  • Giuseppe Vincenzo Manuguerra (1976)
  • Giuseppe Torrente (1974)
  • Francesco Traina (1980)
  • Carmelo Maimone (1958)
  • Vincenzo Papiro (1968)
  • Lorenzo Russo (1957)
  • Elenio Orazio Genovese (1990)
  • Angelo Di Pietro (1964)
  • Vincenzo Andrea Tesoriero (1981)
  • Salvatore Svezia (1962)
  • Christian Cambria (1980)
  • Salvatore La Fauci (1962)
  • Attilio Di Blasi (1970)
  • Massimo Grillo (1972)
  • Nunzio Stornante (1960)
  • Pietro Mancuso (1984)
  • Gianfranco Parisi (1960)
  • Natale Batessa (1959)
  • Maurizio Castrogiovanni (1968)
  • Rosario Giunta (1966)
  • Marcello Rosario Santagati (1959)
  • Giovanni Battista Lo Nigro (1980)
  • Francesco Lo Bocchiaro (1957)
  • Giancarlo Giuseppe Porcino (1977)
  • Giuseppe Bertolini (1978)
  • Giovanni Campo (1992)
  • Ruben Piemonte (1973)
  • Pietro Giordano (1969)
  • Paolo Marzio (1967)
  • Elio Maniglia (1969)
  • Roberto Maltese (1965)
  • Gennaro Cotella (1963)

    • Enti indagati:


    47. Liberty Lines S.p.A.
    48. SNS – Società Navigazione Siciliana S.C.p.A.

     

    Un'inchiesta destinata a far discutere

    Il numero e la varietà dei profili coinvolti raccontano una macchina complessa, su cui la Procura intende fare chiarezza fino in fondo.

    I legali della società parlano di “provvedimento ingiustificato” e di “mancanza dei presupposti di urgenza”.
    La Guardia di Finanza, invece, sostiene che le irregolarità contestate avrebbero inciso direttamente sulla sicurezza dei passeggeri e sull’uso corretto dei fondi pubblici.

    Nel frattempo, la continuità del servizio è garantita e gli aliscafi continueranno a partire.









