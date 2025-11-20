Liberty Lines, l’inchiesta si allarga: ecco tutti gli indagati

20/11/2025 20:15:00

L’inchiesta che ha portato al sequestro preventivo di Liberty Lines e della SNS – Società di Navigazione Siciliana, due colossi del trasporto veloce da e per le isole minori, disegna un quadro investigativo imponente: decine indagati, tra dirigenti, comandanti, tecnici, funzionari e le stesse società.

È un terremoto giudiziario che riporta al centro dell’attenzione pubblica il sistema delle sovvenzioni regionali per i collegamenti marittimi e gli obblighi di sicurezza degli aliscafi, un settore che – come dimostra la storia recente – è sensibile, strategico e spesso attraversato da zone d’ombra.

Secondo la Procura di Trapani, la Liberty Lines avrebbe omesso di segnalare avarie e criticità tecniche dei mezzi, continuando comunque a effettuare le corse e percepire integralmente i contributi pubblici previsti dal contratto di servizio.

La società respinge le accuse, parla di provvedimento “privo dei presupposti” e annuncia immediato ricorso. Intanto, l’amministrazione giudiziaria garantirà la continuità dei collegamenti, che proseguiranno regolarmente.

Di seguito, l’elenco completo degli indagati, con l’indicazione del solo anno di nascita e la premessa, che vale per tutti, della presunzione di innocenza.

Alessandro Forino (1959)

Anna Alba (1960)

Marco Dalla Vecchia (1963)

Gianluca Morace (1968)

Ferdinando Morace (1986)

Giancarlo Licari (1972)

Nunzio Formica (1964)

Giuseppe Zichichi (1969)

Salvatore Strazzera (1963)

Michele Giacalone (1978)

Giuseppe Banano (1973)

Mirko Ballotta (1986)

Giuseppe Petralia (1980)

Gaspare Cortesiano (1970)

Giuseppe Vincenzo Manuguerra (1976)

Giuseppe Torrente (1974)

Francesco Traina (1980)

Carmelo Maimone (1958)

Vincenzo Papiro (1968)

Lorenzo Russo (1957)

Elenio Orazio Genovese (1990)

Angelo Di Pietro (1964)

Vincenzo Andrea Tesoriero (1981)

Salvatore Svezia (1962)

Christian Cambria (1980)

Salvatore La Fauci (1962)

Attilio Di Blasi (1970)

Massimo Grillo (1972)

Nunzio Stornante (1960)

Pietro Mancuso (1984)

Gianfranco Parisi (1960)

Natale Batessa (1959)

Maurizio Castrogiovanni (1968)

Rosario Giunta (1966)

Marcello Rosario Santagati (1959)

Giovanni Battista Lo Nigro (1980)

Francesco Lo Bocchiaro (1957)

Giancarlo Giuseppe Porcino (1977)

Giuseppe Bertolini (1978)

Giovanni Campo (1992)

Ruben Piemonte (1973)

Pietro Giordano (1969)

Paolo Marzio (1967)

Elio Maniglia (1969)

Roberto Maltese (1965)

Gennaro Cotella (1963)

Enti indagati:



47. Liberty Lines S.p.A.

48. SNS – Società Navigazione Siciliana S.C.p.A.

Un'inchiesta destinata a far discutere

Il numero e la varietà dei profili coinvolti raccontano una macchina complessa, su cui la Procura intende fare chiarezza fino in fondo.

I legali della società parlano di “provvedimento ingiustificato” e di “mancanza dei presupposti di urgenza”.

La Guardia di Finanza, invece, sostiene che le irregolarità contestate avrebbero inciso direttamente sulla sicurezza dei passeggeri e sull’uso corretto dei fondi pubblici.

Nel frattempo, la continuità del servizio è garantita e gli aliscafi continueranno a partire.



